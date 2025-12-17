«Αλαλούμ»-με-τις-πληρωμές-των-αγροτών-και-την-παρακράτηση-εισφοράς:-Οι-αντιδράσεις-και-η-απάντηση-του-υπ.-Αγροτικής-Ανάπτυξης

Αγανάκτηση στον αγροτικό κόσμο, αλλά και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση προκάλεσε το μπέρδεμα που υπήρξε με την παρακράτηση εισφοράς από τον ΕΛΓΑ πριν καταβληθούν οι ενισχύσεις της βασικής ενίσχυσης.

Υπενθυμίζεται ότι με ανακοίνωσή του το πρωί μετά το αλαλούμ το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διευκρίνισε πως η καταβολή της εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης και τα ποσά της αναδιανεμητικής ενίσχυσης θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων αγροτών μέχρι το μεσημέρι. Σύμφωνα με το υπουργείο χθες βράδυ, λόγω τεχνικού προβλήματος από την πλευρά του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των τραπεζών στο σύστημα καταβολής, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά.

Επιλύθηκε το πρόβλημα – Κανονικά οι πληρωμές

Στη συνέχεια στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποίησαν πως τελικά επιλύθηκε το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι πληρωμές γίνονται κανονικά. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, που επικαλείται το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο, νωρίς το πρωί το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε και έγινε η πληρωμή των δικαιούχων της αναδιανεμητικής ενίσχυσης, ενώ γύρω στις 12.00 το μεσημέρι ξεκίνησε και η καταβολή και της εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης.

Χρ. Κέλλας: Θα αναζητηθούν ευθύνες

«Χθες το βράδυ εστάλη πρώτα η παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς του ΕΛΓΑ πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση. Έχουν δίκιο οι αγρότες. Εγώ χωρίς να έχω καμία ευθύνη εκ μέρους του υπουργείου, ζητώ συγγνώμη. Είναι ένα πρόβλημα που βαρύνει, τον τεχνικό σύμβουλο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ» εξήγησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, μιλώντας νωρίτερα στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

Επανέλαβε παράλληλα πως αν και η ευθύνη δεν βαρύνει το υπουργείο, ο ίδιος ζητεί συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε στους αγρότες, ενώ διαβεβαίωσε πως «θα αναζητηθούν ευθύνες». «Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει θέμα δολιοφθοράς. Εκ παραδρομής, ποιος έκανε το λάθος, ο τεχνικός σύμβουλος, ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν όλα έτοιμα για την πληρωμή, ξεκίνησε από χθες» πρόσθεσε ο κ. Κέλλας.

Η παραπάνω εξέλιξη ήρθε να δυναμιτίσει το κλίμα την ώρα που οι αγρότες ζυγίζουν τις κινήσεις τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ένας πυρετός συσκέψεων προκειμένου να αποφασιστεί αν θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, στη βάση και των εξαγγελιών της κυβέρνησης για πρόσθετα μέτρα στήριξης.

Κ. Τσουκαλάς: Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου

Για «επιτελικό μπάχαλο» κατηγόρησε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. «Η κυβέρνηση χθες εξήγγειλε την καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και των ποσών της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης. Αντί να το υλοποιήσει,όχι μόνο δεν κατέβαλε τα ποσά, αλλά προχώρησε στην παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς του ΕΛΓΑ από τις καταθέσεις των δικαιούχων αγροτών πριν πιστωθούν τα παραπάνω οφειλόμενα ποσά», τόνισε σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς. Πρόσθεσε δε ότι «η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει “κόκκινο”».

ΣΥΡΙΖΑ: Άλλο ένα φιάσκο – Kαι δεν κατέβαλαν στους αγρότες τις ενισχύσεις και τους δέσμευσαν χρήματα για εισφορές στον ΕΛΓΑ

Για «φιάσκο» και «εμπαιγμό» των αγροτών έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. «Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός: και δεν κατέβαλαν στους αγρότες τις ενισχύσεις που δικαιούνται και τους δέσμευσαν χρήματα για εισφορές στον ΕΛΓΑ. Οι “άριστοι” του κ. Μητσοτάκη απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν ούτε τις στοιχειώδεις πληρωμές, παρά τις καθυστερήσεις και τις ψεύτικες υποσχέσεις, ούτε να σεβαστούν τον αγροτικό κόσμο» σχολίασε η Κουμουνδούρου σε ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «αυτό που συνέβη δεν είναι ένα τεχνικό λάθος ή αστοχία. Είναι το αποτέλεσμα ανικανότητας, διάλυσης και πλήρους αδιαφορίας της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα. Είναι η πλήρης πολιτική αποτυχία»