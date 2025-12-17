Αμετανόητος ο Νίκος Παππάς: «Δεν θα πω δημόσια σε τι κατάσταση βρισκόταν ο δημοσιογράφος» – «Είχα λάθος αντίδραση»

Τη δική του απάντηση δίνει ο ευρωβουλευτής, Νίκος Παππάς, μετά την καταγγελία δημοσιογράφου για περιστατικό ξυλοδαρμού που φέρεται να σημειώθηκε στο Στρασβούργο, αναγνωρίζοντας λανθασμένη αντίδραση από την πλευρά του, χωρίς ωστόσο να ζητά συγγνώμη.

Σε αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νίκος Παππάς σημειώνει ότι «παραδέχεται λάθος αντίδραση» απέναντι σε ενέργεια ή πρόκληση που, όπως αναφέρει, στρεφόταν εναντίον του, προσθέτοντας ότι θα έπρεπε να είχε λειτουργήσει διαφορετικά. Την ίδια στιγμή, αφήνει αιχμές για τον δημοσιογράφο, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόταν ενδέχεται να εξηγεί το πώς «μεταφέρθηκαν» γεγονότα και φράσεις, «όπως πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως πραγματικά συνέβησαν».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ.

Το αντίθετο.

Οπότε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα.

Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν.

Όμως ό,τι προηγήθηκε δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθυνών.

Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση – πρόκληση απέναντι σε μένα και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.

Ίσως και αυτή η κατάσταση του, να ήταν ο λόγος που «μετέφερε» γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν.

Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψιν των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, έθεσε εκτός ευρωομάδας του κόμματος τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά «για την απαράδεκτη συμπεριφορά του», όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση της Κουμουνδούρου.

Παράλληλα, ζήτησε άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.

Η απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου ελήφθη μετά από μήνυση που υπέβαλε εναντίον τού ευρωβουλευτή, Έλληνας δημοσιογράφος, στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας, που εδρεύει στο Στρασβούργο. Ο ευρωβουλευτής κατηγορείται για απρόκλητη άσκηση βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε νυχτερινό κέντρο του Στρασβούργου ο Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο οποίος την επόμενη ημέρα υπέβαλε τη μήνυση εναντίον του.

