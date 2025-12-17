Ανοίγει η αγορά, πέφτει το εισόδημα: Γιατί η συμφωνία ΕΕ–Mercosur φοβίζει τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα

Η προκαταρκτική συμφωνία Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους κανόνες ενεργοποίησης της ρήτρας διμερούς διασφάλισης στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur παρουσιάζεται ως ασπίδα για τους Ευρωπαίους αγρότες. Στην πραγματικότητα, όμως, μοιάζει περισσότερο με πολιτικό άλλοθι παρά με ουσιαστική προστασία. Οι «ταχείες διαδικασίες», τα ποσοτικά όρια και η ενισχυμένη παρακολούθηση δεν αναιρούν τον βασικό κίνδυνο: το άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς σε φθηνές εισαγωγές από χώρες με χαμηλότερα περιβαλλοντικά, εργασιακά και υγειονομικά πρότυπα.

Προστασία με αστερίσκους

Η ρύθμιση προβλέπει προσωρινή αναστολή δασμολογικών προτιμήσεων αν οι εισαγωγές από Mercosur προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν «σοβαρή ζημία». Όμως το κατώφλι ενεργοποίησης είναι αποκαλυπτικό: απαιτείται υποτίμηση τιμών 8% και ταυτόχρονα αύξηση όγκων εισαγωγών 8% (ή πτώση τιμών 8%) σε μέσο όρο τριετίας. Σε αγορές με έντονη μεταβλητότητα, όπως το κρέας, τα δημητριακά ή τα εσπεριδοειδή, αυτά τα όρια μπορεί να έρθουν πολύ αργά — όταν η ζημιά έχει ήδη περάσει στο εισόδημα του παραγωγού.

Η προσθήκη των εσπεριδοειδών στη λίστα «ευαίσθητων» προϊόντων είναι ενδεικτική της πίεσης που ασκήθηκε από τα κράτη-μέλη. Δεν αλλάζει, όμως, την ουσία: η λίστα παραμένει περιορισμένη, ενώ η επέκταση της παρακολούθησης σε άλλα προϊόντα εξαρτάται από αιτήματα της βιομηχανίας και από την κρίση της Επιτροπής. Δηλαδή, από διαδικασίες που στην πράξη καθυστερούν.

Ταχύτητα στα λόγια, βραδύτητα στην αγορά

Η Κομισιόν δεσμεύεται για έρευνες τεσσάρων μηνών και για προσωρινά μέτρα εντός 21 ημερών «σε επείγουσες περιπτώσεις». Στον πραγματικό χρόνο της αγοράς, τέσσερις μήνες είναι αιωνιότητα. Οι τιμές καταρρέουν μέσα σε εβδομάδες, οι συμβάσεις κλείνουν άμεσα και οι μικρομεσαίοι παραγωγοί δεν έχουν την αντοχή να περιμένουν. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό: απώλεια μεριδίων, συμπίεση τιμών, εγκατάλειψη παραγωγής.

Ακόμη και η εξάμηνη ενημέρωση προς Συμβούλιο και Κοινοβούλιο ακούγεται περισσότερο ως γραφειοκρατική υποχρέωση παρά ως εργαλείο έγκαιρης παρέμβασης. Η υπόσχεση τεχνικών οδηγιών έως τον Μάρτιο του 2026 υπογραμμίζει το πρόβλημα: η αγορά ανοίγει τώρα, τα εργαλεία «τελειοποιούνται» αργότερα.

Ανταγωνισμός άνισων όρων

Το θεμελιώδες ζήτημα αποσιωπάται. Οι χώρες Mercosur λειτουργούν με χαμηλότερο κόστος συμμόρφωσης σε περιβαλλοντικούς κανόνες, φυτοπροστασία και εργασιακά πρότυπα. Η ΕΕ ζητά από τους δικούς της αγρότες αυστηρά standards —και σωστά— αλλά ταυτόχρονα εισάγει προϊόντα που δεν φέρουν το ίδιο κόστος. Η «ρήτρα διασφάλισης» δεν διορθώνει αυτή τη στρέβλωση· απλώς υπόσχεται ότι θα παρέμβει όταν οι συνέπειες γίνουν ορατές.

Οι διαβεβαιώσεις περί καταπολέμησης της καταστρατήγησης (circumvention) και επέκτασης των μέτρων όταν εντοπίζεται παράκαμψη είναι θετικές στα χαρτιά. Στην πράξη, όμως, απαιτούν αποδείξεις, ελέγχους και χρόνο — στοιχεία που λείπουν όταν η πίεση είναι άμεση.

Πολιτικό μήνυμα, αγροτική αβεβαιότητα

Οι δηλώσεις περί «στρατηγικής διαφοροποίησης» και ανάγκης για νέες εμπορικές συμμαχίες αποκαλύπτουν την προτεραιότητα: γεωπολιτική και εμπόριο πάνω από την αγροτική βιωσιμότητα. Η συμφωνία παρουσιάζεται ως αναγκαία σε «καιρούς αβεβαιότητας», αλλά το κόστος μετακυλίεται δυσανάλογα στον πρωτογενή τομέα.

Η ρητή αναφορά ότι η ρύθμιση είναι «χωρίς προδικασία» για την τελική έγκριση της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur δεν καθησυχάζει. Αντιθέτως, επιβεβαιώνει ότι οι δικλείδες στήνονται για να ξεπεραστούν πολιτικές αντιστάσεις, όχι για να αλλάξει η ουσία της συμφωνίας.

Το συμπέρασμα που αποφεύγεται

Η ευρωπαϊκή αγροδιατροφή χρειάζεται σταθερότητα, προβλεψιμότητα και ίσους όρους ανταγωνισμού. Οι κανόνες διασφάλισης που συμφωνήθηκαν δεν προσφέρουν τίποτα από τα τρία με επάρκεια. Είναι ένας μηχανισμός καθυστερημένης αντίδρασης σε μια αγορά που κινείται γρήγορα, με όρια ενεργοποίησης που αφήνουν χώρο στη ζημιά να παγιωθεί.

Με απλά λόγια: η ΕΕ ανοίγει την πόρτα και υπόσχεται ότι θα τραβήξει χειρόφρενο αν το όχημα ξεφύγει. Οι αγρότες, όμως, ξέρουν ότι όταν χρειάζεται χειρόφρενο, το ατύχημα έχει ήδη συμβεί.