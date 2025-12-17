Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Αύξηση των ιαπωνικών εξαγωγών τον Νοέμβριο

Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν με ανοδικά πρόσημα την Τετάρτη (17/12), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα στοιχεία εμπορίου της Ιαπωνίας.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 0,43% και έκλεισε στις 49.597,00 μονάδες και στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε άνοδο 1,43% στις 4.056,41 μονάδες.

Σημειώνεται ότι οι ιαπωνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,1% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη. Η αύξηση ξεπέρασε σημαντικά τις προσδοκίες των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίοι ανέμεναν άνοδο 4,8%, και ήταν υψηλότερη από το 3,6% που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα.

Η ιαπωνική χρηματοπιστωτική εταιρεία SBI Shinsei Bank σημείωσε άνοδο άνω του 12% μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο μέσω δημόσιας εγγραφής ύψους 322 δισ. γεν (2,1 δισ. δολάρια). Η τιμή διάθεσης των μετοχών ορίστηκε στα 1.450 γεν ανά μετοχή.

Παράλληλα, ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,16% και διαμορφώθηκε στις 8.585,2 μονάδες, ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 0,97%. Ο δείκτης CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα κατέγραψε άνοδο 1,19% και έκλεισε στις 3.870,28 μονάδες και ο SZSE Component σημείωσε ράλι 2,40% στις 13.224,51 μονάδες.

Σημειώνεται ότι οι μετοχές της κινεζικής εταιρείας κατασκευής τσιπ MetaX Integrated Circuits εκτινάχθηκαν πάνω από 700% στο ντεμπούτο τους στην αγορά της Σαγκάης την Τετάρτη, αφού η εταιρεία άντλησε σχεδόν 600 εκατ. δολάρια μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς της. Όπως και η Moore Threads, η οποία είχε ισχυρό ξεκίνημα στις αρχές του μήνα, η MetaX αναπτύσσει μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποιώντας έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο που τροφοδοτείται από την αυξανόμενη υιοθέτηση υπηρεσιών AI.

Οι μετοχές του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων HashKey άνοιξαν περίπου 3% υψηλότερα κατά το ντεμπούτο τους στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, αφού η εταιρεία άντλησε περίπου 207 εκατ. δολάρια μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς της.