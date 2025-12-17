Αυξημένες-συντάξεις-πριν-τα-Χριστούγεννα:-Πότε-μπαίνουν-τα-χρήματα-και-πόσο-κερδίζουν-οι-συνταξιούχοι

Στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς θα δουν τις επόμενες ημέρες οι συνταξιούχοι τις αυξημένες συντάξεις του 2026, καθώς τίθεται σε εφαρμογή τόσο ο ετήσιος μηχανισμός αναπροσαρμογής όσο και οι μειώσεις φόρων που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Για πρώτη φορά, μάλιστα, αυξήσεις θα λάβουν και οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, καθώς αυτή «κουρεύεται» κατά 50%, με οριστική κατάργηση σε έναν χρόνο.

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι συντάξεις Δεκεμβρίου –που ενσωματώνουν τις αυξήσεις του 2026– θα καταβληθούν την Παρασκευή 19 και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, μετά από συντονισμένη προσπάθεια ώστε τα ποσά να πιστωθούν πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Πώς διαμορφώνεται η αύξηση

Η ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων ανέρχεται στο 2,4%, ενώ το καθαρό εισόδημα των συνταξιούχων ενισχύεται επιπλέον από τη μείωση κατά δύο μονάδες των φορολογικών συντελεστών για όλα τα κλιμάκια εισοδήματος έως τις 40.000 ευρώ.

Επειδή οι φοροελαφρύνσεις αφορούν το ατομικό εισόδημα, τα οφέλη διπλασιάζονται στην περίπτωση ζευγαριών συνταξιούχων.

Παραδείγματα πραγματικών κερδών

Συνταξιούχος με 953 ευρώ καθαρά τον μήνα θα έχει ετήσια αύξηση 230 ευρώ από την αναπροσαρμογή και 40 ευρώ από τη φοροελάφρυνση. Μαζί με την ετήσια ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων των 250 ευρώ, το συνολικό όφελος φτάνει τα 520 ευρώ.

Με καθαρή σύνταξη 1.143 ευρώ, το ετήσιο κέρδος ανέρχεται σε 388 ευρώ (288 ευρώ από την αύξηση και 100 ευρώ από τη μείωση φόρου).

Συνταξιούχος με 1.333 ευρώ καθαρά θα δει συνολικό όφελος 506 ευρώ, εκ των οποίων 346 ευρώ από την αναπροσαρμογή και 160 ευρώ από τη φοροελάφρυνση.

Τι αλλάζει με την προσωπική διαφορά

Η φετινή καταβολή είναι η πρώτη φορά που αυξήσεις θα δουν όλοι οι συνταξιούχοι, καθώς εφαρμόζεται η μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50%. Έτσι, περίπου 670.000 συνταξιούχοι, των οποίων οι απολαβές είχαν παραμείνει στάσιμες επί χρόνια λόγω του νόμου Κατρούγκαλου, θα έχουν πλέον μερικό όφελος από τον μηχανισμό αναπροσαρμογής.

Η προσωπική διαφορά δεν επηρεάζει τη φοροελάφρυνση της ΔΕΘ, η οποία εφαρμόζεται οριζόντια.

Παράδειγμα: Συνταξιούχος με καθαρή σύνταξη 1.270 ευρώ και προσωπική διαφορά θα λάβει αύξηση 163 ευρώ από την αναπροσαρμογή (το μισό της κανονικής), ενώ θα εξοικονομήσει 140 ευρώ από τη μείωση φόρου, οδηγούμενος σε συνολικό όφελος 303 ευρώ για το 2026.

Πλήρης κατάργηση το 2027

Η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί οριστικά με την πρώτη καταβολή συντάξεων για το 2027, δηλαδή τον επόμενο Δεκέμβριο, σηματοδοτώντας –σύμφωνα με το υπουργείο– το τέλος των τελευταίων ανισοτήτων μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων.