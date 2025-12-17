Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον των αγροτικών μπλόκων – Τα βλέμματα στον Λευκώνα Σερρών

Αύριο θα λάβουν αποφάσεις οι αγρότες για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Στις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης θα συνεδριάσει στον Λευκώνα Σερρών η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, για να αποφασίσει εάν θα προσέλθει σε διάλογο με την κυβέρνηση, με νέα δεδομένα τις απαντήσεις του Μεγάρου Μαξίμου στα αιτήματά τους, αλλά και την πίεση που αυξάνεται εν όψει των γιορτών.

Οι παραγωγοί, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα, σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, θα αξιολογήσουν αν οι κυβερνητικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους.

Από τη συνεδρίαση των Σερρών αναμένεται να προκύψουν καθοριστικές αποφάσεις για το εάν τα μπλόκα θα παραμείνουν, θα ενισχυθούν ή θα πάρουν κάποια άλλη μορφή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μερίδα των αγροτών ζητά πιο σκληρή μορφή κινητοποιήσεων, ενώ εκπρόσωποι ορισμένων μπλόκων θέλουν να προσέλθουν στο διάλογο με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση όσων ανακοινώθηκαν.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες κατέστησε σαφές ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί κόκκινη γραμμή για την κυβέρνηση, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε ενίσχυση ύψους 160 εκατομμυρίων σε κτηνοτρόφους, βαμβακοκαλλιεργητές και σιτοπαραγωγούς.

Ειδικότερα μιλώντας από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «πρόθεση της κυβέρνησης είναι αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. ευρώ με βάση το νέο σύστημα να δοθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα. Ενώ, κυβερνητική πρόθεση είναι επίσης αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. να δοθούν επιπλέον στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς, στηρίζοντάς τους στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Δείχνοντας ότι το νέο σύστημα λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών, με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο», προσθέτοντας ότι θα υπάρξουν κι άλλα μέτρα για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου.

Τα μέτρα αυτά θα αφορούν:

Την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ. «χωρίς όμως παράθυρα για αθέμιτες πρακτικές».

Πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες.

Νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.

Σήμερα, είπε επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, καταβάλλονται επιπλέον 490 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες και μέχρι το τέλος του χρόνου θα καταβληθούν άλλα 600 εκατ., φτάνοντας συνολικά τις πληρωμές στα 3,8 δισ. ευρώ, «τα περισσότερα, σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια».

Το ποσό των 487,9 εκατομμυρίων ευρώ καταβλήθηκε χθες Τρίτη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ σε 485.896 μοναδικούς δικαιούχους αγρότες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με αυτό το ποσό, οι καταβολές που έχουν γίνει στους αγρότες από την 1 Ιανουαρίου 2025 μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 3,2 δισ. ευρώ, ενώ μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται να καταβληθούν ακόμα περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Αποκλεισμοί στα τελωνεία Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα, Εξοχής

Σταθερά στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στήσει στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, παραμένουν οι παραγωγοί, προχωρώντας και σήμερα σε πολύωρους αποκλεισμούς, τόσο στο ρεύμα εισόδου όσο και στο ρεύμα εξόδου.

Ειδικότερα, οι παραγωγοί στο τελωνείο του Προμαχώνα προχωρούν και σήμερα σε πολύωρο αποκλεισμό του σημείου από τις 12 το μεσημέρι και για οκτώ ώρες, με την κινητοποίηση να αφορά αποκλειστικά τα φορτηγά διεθνών μεταφορών. Η διέλευση των ΙΧ αυτοκινήτων και των λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει να δώσουν στις 11:30 σήμερα το πρωί το «παρών» στο σημείο.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας προχωρούν επίσης σε αποκλεισμό οκτώ ωρών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (12:00-20:00). Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων αποφάσισαν σε νέα τους γενική συνέλευση, να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 και για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης από τις 19:00 έως τις 23:00 αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.

Οι επόμενες κινήσεις των παραγωγών που βρίσκονται στα μπλόκα αναμένεται να καθοριστούν στη νέα σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, αύριο, στις 14.00, στις Σέρρες.

