Βουλή: Νόμος του κράτους ο προϋπολογισμός – Οι κόντρες που ξεχώρισαν

Του Γιάννη Ανυφαντή

Με 159 θετικές ψήφους εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026, με 136 βουλευτές της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν.

Σε σύνολο 295 ψηφισάντων, στις θετικές γνώμες συμπεριλήφθησαν οι ανεξάρτητοι – προερχόμενοι από τους Σπαρτιάτες – Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, Κωνσταντίνος Φλώρος και Γιώργος Ασπιώτης ενώ από την ψηφοφορία απουσίαζαν οι Αντώνης Σαμαράς και Ανδρέας Παναγιωτόπουλος (βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ) – που εκλέγεται στην Αχαΐα.

Πρόκειται για την πρώτη συζήτηση κρατικού προϋπολογισμού επί «κόφτη», με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να ανακοινώνει – λίγο πριν από το κλείσιμο – ότι οι πέντε συνεδριάσεις της Ολομέλειας διήρκησαν συνολικά 66 ώρες και μίλησαν 250 ομιλητές. Μάλιστα «παρά την αύξηση του χρόνου κατά 25% στους ομιλητές και τον διπλασιασμό του χρόνου των πολιτικών αρχηγών και του πρωθυπουργού, ο Προϋπολογισμός έκλεισε στις οκτώ η ώρα το βράδυ, χάρη στις αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής», τόνισε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ τις αμυντικές δαπάνες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν και φέτος οι αμυντικές δαπάνες του προϋπολογισμού, που αν και συγκέντρωσαν την στήριξη 216 βουλευτών, καταψηφίστηκαν από εκείνους του ΣΥΡΙΖΑ. Μοναδική εξαίρεση η Νίνα Κασιμάτη, η οποία διαφοροποιήθηκε από την στάση της Κουμουνδούρου απέναντι στις δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπερψηφίζοντάς τες. «Να ακούσει ο ελληνικός λαός ότι 2 μέρες πριν υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη Belharra ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίζει τις αμυντικές δαπάνες» ήταν το δηκτικό σχόλιο του πρωθυπουργού, με τον Σωκράτη Φάμελλο να καταλογίζει στην κυβέρνηση «αδιαφάνεια» στο θέμα των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Αιχμές Μητσοτάκη σε Καραμανλή, Σαμαρά και Τσίπρα

Επιλέγοντας πάντως λέξεις που «φωτογράφιζαν» πολιτικούς του αντιπάλους και μη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο πριν ολοκληρώσει την ομιλία του, σημείωσε με νόημα: «Βλέπουμε φλερτ με μια “Ιθάκη” μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της: τραγικά και κάποτε κωμικά, αλλά για τον τόπο κυρίως αντιπαραγωγικά». Μάλιστα ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική κριτική και χωρίς θετικές αντιπροτάσεις, θέτοντας εμφατικά την ανάγκη για υπεύθυνη πολιτική στάση.

Κωνσταντοπούλου σε Μητσοτάκη: «Αυτός που στρίβει λαρύγγια τι είναι;»

Δεν ήταν πάντως λίγες οι φορές, που η ομιλία του κ. Μητσοτάκη διακοπτόταν από τις φωνές της κα Κωνσταντοπούλου. Μία εξ αυτών ήταν όταν ο πρωθυπουργός αναφερόταν στην πάταξη της βίας στα πανεπιστήμια, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να φωνάζει: «Αυτός που στρίβει λαρύγγια τι είναι; Μιας και λέμε για βία…». «Ηρεμήστε, είναι σίγουρο ότι ενοχλείστε με αυτά που ακούτε, μην το δείχνετε τόσο πολύ όμως», σχολίασε ο Νικήτας Κακλαμάνης, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να επανέρχεται: «Αυτός που στρίβει λαρύγγια τι είναι;». Μάλιστα νωρίτερα ο Πρόεδρος της Βουλής την είχε προειδοποιήσει πως στην επόμενη διακοπή θα την ανακαλούσε στην τάξη.

«Αναθέρμανση» βεντέτας Κουτσούμπα – Κωνσταντοπούλου: «Αυτή είστε!»

Πυρά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο ΓΓ του ΚΚΕ καταγγέλλοντας το κόμμα της πως αποφεύγει να τοποθετηθεί αναφορικώς με τη στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή της.

Δημήτρης Κουτσούμπας: Πρέπει να τοποθετηθούν και τα άλλα κόμματα που είναι με το ΝΑΤΟ και τη στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ σαν το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλα κόμματα όμως δεν βγάζουν άχνα για αυτά τα θέματα και δεν τα καταγγέλλουν, όπως η Πλεύση Ελευθερίας και άλλα διεκδικούν τον τίτλο της αντιπροσωπείας του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα όπως η Ελληνική Λύση…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λέτε ψέματα!

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνετε κυρία πρόεδρε! Μιλάει αρχηγός κόμματος! Είναι ανεπίτρεπτο!

Δημήτρης Κουτσούμπας: Μα αυτή είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λέτε ψέματα!

Δημήτρης Κουτσούμπας: Αυτή είστε!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συγχαρητήρια!

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Εάν δεν μπορείτε να αντέξετε, παρακαλώ να αποχωρήσετε!

