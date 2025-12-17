Βρετανία: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού πριν την απόφαση της Bank of England – Στο 3,2% τον Νοέμβριο

Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε απότομα στο 3,2% τον Νοέμβριο, αυξάνοντας τις πιθανότητες η Τράπεζα της Αγγλίας να μειώσει τα επιτόκια στην τελευταία συνεδρίασή της για το έτος, αύριο Πέμπτη.

Οι αναλυτές ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωνόταν στο 3,5% – το χαμηλότερο ετήσιο ποσοστό από τον Μάρτιο – και θα μειωνόταν από το 3,6% του Οκτωβρίου.

Ο βασικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των ενεργειακών προϊόντων, των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού, αυξήθηκε επίσης κατά 3,2% το έτος έως τον Νοέμβριο, από 3,4% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Η πτώση των τιμών των τροφίμων, οι οποίες παραδοσιακά αυξάνονται κατά την περίοδο πριν τα Χριστούγεννα, ήταν ο κύριος παράγοντας της πτώσης, με μειώσεις που παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα στα κέικ, τα μπισκότα και τα δημητριακά πρωινού, σχολίασε την Τετάρτη ο επικεφαλής οικονομολόγος της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, Grant Fitzner στο CNBC.

Με πληροφορίες από CNBC