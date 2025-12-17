Γιατί-η-ΕΚΤ-θα-αφήσει-αμετάβλητα-τα-επιτόκια

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα κάνει αύριο καμία αλλαγή στα βασικά επιτόκια, σφραγίζοντας ένα «ειρηνικό τέλος» σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από εμπορικές εχθροπραξίες και γεωπολιτικές συγκρούσεις, τονίζουν στη «Ν» παράγοντες της αγοράς.

«Το Δ.Σ. της ΕΚΤ στην τελευταία συνεδρίαση του 2025 θα διατηρήσει το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2% για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση», εκτιμούν οι ίδιες πηγές και εξηγούν: «Παρά τις αβεβαιότητες στην εμπορική πολιτική, η οικονομία της Ευρωζώνης έχει αποδώσει καλύτερα από το αναμενόμενο το 2025, εν μέρει χάρη σε μια ισχυρή αγορά εργασίας».

Την άποψη αυτή συμμερίζεται και ο Κονσταντίν Βέιτ της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Pimco. «Δεδομένου ότι ο πληθωρισμός παραμένει κοντά στον στόχο και η οικονομική ανάπτυξη αποδεικνύεται ισχυρή, οι τρέχουσες συνθήκες υποστηρίζουν τη διατήρηση της υπάρχουσας στάσης της νομισματικής πολιτικής», εξηγεί.

Αντίθετα με τη Fed, που φαίνεται να έχει πράγματι αποφασίσει μια ακόμη μείωση των επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους, η ευρωπαϊκή νομισματική αρχή παραμένει σταθερή, γεγονός που υποστηρίζει και η πρόσφατη ενίσχυση του ευρώ. Το κοινό νόμισμα, που διαπραγματεύεται πάνω από το 1,175 δολ., πλησιάζει σε υψηλό δύο μηνών έναντι του «πράσινου» νομίσματος.

Αλλαγή στη νέα χρονιά

«Αυτή η χαλαρή στάση της Κεντρικής Τράπεζας είναι απίθανο να διαρκέσει και το νέο έτος», προσθέτουν. Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, που δηλώνει έτοιμη να διαδεχθεί την Κριστίν Λαγκάρντ όταν λήξει η θητεία της το 2027, έχει αφήσει να εννοηθεί μια πιθανή αύξηση των επιτοκίων το επόμενο έτος. «Νιώθω αρκετά άνετα με αυτές τις προσδοκίες», επανέλαβε η Γερμανίδα οικονομολόγος, που θεωρείται υπέρμαχος μιας πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με αρκετούς οικονομολόγους, η «προσδοκία» αυτή θα μπορούσε να μεταφραστεί σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,25%, την επόμενη χρονιά.

«Η συνέντευξη Τύπου της Κριστίν Λαγκάρντ την Πέμπτη θα πρέπει επομένως να είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα», προσθέτει ο Κόνραντ Κλάινφελντ της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων «State Street Investment Management»: «Οι συμμετέχοντες στην αγορά συζητούν όλο και περισσότερο πιθανές αυξήσεις επιτοκίων το 2026».

Το κρίσιμο ερώτημα θα είναι αν η Λαγκάρντ θα αντιμετωπίσει αυτή τη συζήτηση ή θα την τοποθετήσει στο κατάλληλο πλαίσιο.

Οι πιθανές αλλαγές και τα στεγαστικά δάνεια

Αλλά ποιος θα είναι ο αντίκτυπος που θα έχουν οι πιθανές αλλαγές στα επιτόκια στους δανειολήπτες που σχεδιάζουν, για παράδειγμα, να λάβουν στεγαστικό δάνειο; «Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ επηρεάζει μόνο έμμεσα τους όρους των στεγαστικών δανείων», λένε τραπεζικοί κύκλοι στη «Ν». Τo Euribor, o δείκτης που καθορίζει πολλά στεγαστικά δάνεια, συνεχίζει πάντως να αυξάνεται καθώς οι επενδυτές αναμένουν περαιτέρω μηνύματα από την ΕΚΤ. Το Euribor για τον Δεκέμβριο έχει προσωρινά φτάσει το 2,270%, το οποίο είναι το ποσοστό που έχει πραγματικά σημασία για τους κατόχους στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 53 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το τέλος Νοεμβρίου, όταν ο δείκτης αναφοράς για τα δάνεια έκλεισε στο 2,217%.

«Ο Δεκέμβριος θα μπορούσε να κλείσει ως ο πέμπτος μήνας ανοδικής πορείας για το Euribor, μετά τη χαλάρωση που σημειώθηκε στις αρχές του έτους», λένε τραπεζικές πηγές.

Τους τελευταίους 12 μήνες το Euribor έχει μειωθεί πάντως κατά 0,174 ποσοστιαία μονάδα, αλλά οι περισσότεροι ειδικοί δεν προβλέπουν προς το παρόν μείωση των επιτοκίων στεγαστικών δανείων για το επόμενο έτος.