Γουόλερ:-«Απαραίτητο»-να-τονίσουμε-τη-σημασία-της-ανεξαρτησίας-της-fed-στον-Τραμπ

Ο Κρίστοφερ Γουόλερ, αξιωματούχος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και υποψήφιος για την προεδρία της Fed, δήλωσε πως θα τονίσει «απαραιτήτως» τη σημασία της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το CNBC.

Ο Γουόλερ βρίσκεται στην πεντάδα των υποψηφίων που ενδέχεται να διαδεχθούν τον Τζερόμ Πάουελ και να αναλάβουν το «τιμόνι» της Federal Reserve, όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο.

Ερωτηθείς αν θα θίξει το ζήτημα της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που έχει μαζί του σήμερα Τετάρτη, ο Γουόλερ απάντησε «απολύτως» (“absolutely”).

«Πέρασα 20 χρόνια της ζωής μου εργαζόμενος για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας και το γιατί ήταν σημαντική», δήλωσε στο Yale CEO Summit. «Έχω μακρά ιστορία σε αυτό το θέμα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρεμβαίνει τακτικά στις αποφάσεις της Fed, κατηγορώντας την κεντρική τράπεζα ότι κινείται πολύ αργά για να μειώσει τα επιτόκια. Ο Τραμπ έχει ασκήσει σκληρή κριτική στον Πάουελ και έχει δηλώσει δημοσίως ότι σκέφτεται να τον απολύσει πριν από τη λήξη της θητείας του.

Αυτό έχει προκαλέσει φόβους σε ορισμένους επενδυτές ότι ο Τραμπ θα προσπαθήσει να τοποθετήσει έναν «ευέλικτο σύμμαχο» στη θέση του προέδρου της Fed μετά την αποχώρηση του Πάουελ από την κεντρική τράπεζα.

Ο Γουόλερ τόνισε ότι η συνάντηση που λαμβάνει χώρα κάθε δύο εβδομάδες μεταξύ του προέδρου της Fed και του υπουργού Οικονομικών είναι το κατάλληλο μέσο επικοινωνίας μεταξύ του Λευκού Οίκου και της κεντρικής τράπεζας.