Δημοσκόπηση ΣΚΑΪ: Το αποτύπωμα των αγροτικών κινητοποιήσεων – Με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν οι πολίτες

Το αποτύπωμα των αγροτικών κινητοποιήσεων, τόσο σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου, όσο και σε επίπεδο στήριξης του κόσμου, αναδεικνύει η δημοσκόπηση της Pulse, την οποία παρουσίασε το κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ και η Σία Κοσιώνη.

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το σαφές προβάδισμα, αλλά χάνει μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκρση με την προηγούμενη μέτρηση της Pulse. Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει τη χαρακτηριστική του στασιμότητα, ενώ μόνο η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, «τσιμπάει» δύο ποσοστιαίες μονάδες, καταλαμβάνοντας καθαρά την 3η θέση, ενώ πλησιάζει πολύ το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζουν δύο στοιχεία, τα οποία δεν αποκλείεται, το διάστημα μέχρι τις εκλογές, να διαμορφώσουν το πολιτικό πεδίο και να ανατρέψουν εκ βάθρων το τοπίο.

Το πρώτο αφορά τα κριτήρια επιλογής ψήφου των πολιτών. Όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της Pulse, το βασικό κριτήριο για τους πολίτες είναι η προοπτική και ελπίδα σε ότι αφορά την καθημερινότητά τους. Ο ένας στους δύο θα ψηφίσει με βάση την ελπιδα, ενώ πολύ χαμηλότερα, στο 22%, είναι το κριτήριο της σιγουριάς. Ακόμη χαμηλότερα, στο 11%, βρίσκεται το κριτήριο της «τιμωρίας», γεγονός που αποδεικνύει ότι η κατάσταση στη χώρα έχει περιέλθει σε μία διαφορετική καμπή, σε σύγκριση με την εποχή των μνημονίων, όταν επικρατούσε η τιμωρητική ψήφος.

Το δεύτερο στοιχείο αφορά τα νέα κόμματα, τα οποία ενδέχεται να ενταχθούν στο πολιτικό σκηνικό το επόμενο διάστημα. Η δημοσκόπηση της Pulse δεν «μετρά» προς το παρόν έναν πιθανό πολιτικό φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. Μετρά, ωστόσο, την επικείμενη κίνηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και τη φημολογούμενη κίνηση του επίσης πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.

Το «κόμμα» Τσίπρα, αν και παρουσιάζει καθοδική πορεία σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Pulse, καταγράφει σημαντικές μετρήσεις, καθώς το 21% βλέπει «θετικά» ή «με ενδιαφέρον» τη σύστασή του, ενώ υπάρχει ένα ακόμα 12% που το αντιμετωπίζει ±ουδέτερα».

Το δε κόμμα Σαμαρά, παρουσιάζει πιο περιορισμένη προοπτική, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, το μεγάλο ενδιαφέρον έγκειται στο κατά πόσο θα επηρεάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, αντλώντας από το κυβερνών κόμμα ψηφοφόρους.

Η πλειοψηφία συμφωνεί με τα αιτήματα των αγροτών

Ξεκινώντας με το Αγροτικό, το οποίο επικρατεί στην επικαιρότητα και επηρεάζει όλη την κοινωνία σε πολλά επίπεδα, η δημοσκόπηση της Pulse δείχνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών συμφωνεί με τα αιτήματα των αγροτών. Ωστόσο, τα ποσοστά είναι χαμηλότερα και σχεδόν μοιρασμένα σε ό,τι αφορά το κλείσιμο δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων.

Τα «κόμματα» Τσίπρα και Σαμαρά

Το «υπό σύσταση» κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να διατηρεί ένα ποσοστό αποδοχής πάνω από 20%, ωστόσο δεν φαίνεται να ευνοείται από την παρατεταμένη παραφιλολογία και την αναμονή.

Το δε φημολογούμενο «κόμμα» Σαμαρά, δείχνει να έχει μία ανταπόκριση της τάξεως του 14%, το οποίο δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο, ειδικότερα αν λάβουμε υπόψιν μας ότι οι πιθανοί του ψηφοφόροι, είναι σήμερα, κατά βάση, ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας.

Η προοπτική και η ελπίδα βασικό κίνητρο για την ψήφο

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι οι απαντήσεις των πολιτών σε ότι αφορά τα κίνητρα με βάση τα οποία θα καταλήξουν στην επιλογή της ψήφου στις επόμενες εκλογές. Η «τιμωρία» καταλαμβάνει πολύ μικρό ποσοστό. Η περίοδος των μνημονίων, όταν οι πολίτες αισθάνονταν οργή και αγανάκτηση για τη χρεοκοπία της χώρας, φαίνεται να έχει παρέλθει. Τη θέση της έχει πάρει η προοπτική και η ελπίδα. Οι πολίτες, πλέον, δεν επιθυμούν να «τιμωρήσουν». Τουναντίον, σταθμίζουν τα προγράμματα και αναζητούν την προοπτική για μία καλύτερη καθημερινότητα. Οι υποσχέσεις που δεν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα, χάνουν την ισχύ τους, καθώς οι γενιές που βίωσαν τα μνημόνια, αλλά και οι νεότεροι, αναζητούν ουσία, ρεαλισμό, αλλά κυρίως όραμα και σχέδιο.

Απώλειες μίας μονάδας για τη ΝΔ στην πρόθεση ψήφου – Άνοδος για την Πλεύση Ελευθερίας

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία χάνει μία ποσοστιαία μονάδα, σε σύγκριση με τη δημοσκόπηση της Pulse τον Νοέμβριο, ωστόσο θεωρείται ότι κρατάει τις σταθερές της, παρ’ ότι οι αγρότες είναι τρεις εβδομάδες στους δρόμους και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει να εξελίσσεται.

Παρ’ ότι οι απώλειες δεν είναι μεγάλες, το κυβερνών κόμμα δείχνει να απέχει από τον στόχο που έχει θέσει -και- στις επόμενες εκλογές, δηλαδή την αυτοδυναμία της στην κυβέρνηση.

