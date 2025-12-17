Εθνική-Στρατηγική-Κυβερνοασφάλειας-2026–2030:-Ο-οδικός-χάρτης-για-το-ασφαλές-ψηφιακό-μέλλον-στην-Ελλάδα

Ένα συνεκτικό και μακρόπνοο οδικό χάρτη για την αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών αποκτά η Ελλάδα. Η Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2026-2030 καθορίζει το νέο εθνικό πλαίσιο πολιτικής, τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις βασικές κατευθύνσεις της χώρας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για την επόμενη πενταετία, θέτοντας τις βάσεις για ένα πιο ασφαλές και ανθεκτικό ψηφιακό μέλλον.

Η Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας αποτυπώνει τη μετάβαση της χώρας σε μια ώριμη φάση εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Βασίζεται στη συστηματική ανάλυση του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος απειλών, καθώς και στην αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων χάραξης δημόσιας πολιτικής, όπως αυτά διαμορφώνονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής κυβερνοασφάλειας.

Υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση, η Εθνική Στρατηγική θέτει ως κεντρικό στόχο την ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας της χώρας, με έμφαση στη γνώση, στις δεξιότητες και στην ουσιαστική υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Σκοπός είναι η διαμόρφωση ενός ασφαλούς, αξιόπιστου και ανθεκτικού ψηφιακού περιβάλλοντος για πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσια διοίκηση κατά την περίοδο 2026-2030.

Η κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας υποστηρίχθηκε από δημόσια διαβούλευση και την ενεργό συμμετοχή των βασικών εμπλεκόμενων φορέων, των οποίων η συμβολή αξιοποιήθηκε συμπληρωματικά, ενισχύοντας τη σαφήνεια, τη συνοχή και την επιχειρησιακή εστίαση των στρατηγικών επιλογών. Εντάσσεται στο ενισχυμένο θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε με τη μεταφορά της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2555 (NIS2) και τη θέσπιση των νόμων 5086/2024 και 5160/2024, οι οποίοι εισάγουν διευρυμένο πεδίο εφαρμογής, αυξημένες υποχρεώσεις και ισχυρότερους μηχανισμούς εποπτείας, συντονισμού και διακυβέρνησης της κυβερνοασφάλειας.

Σε δήλωσή του, ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας, τόνισε ότι «η Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2026-2030 θέτει ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο πλαίσιο, αρωγό στο κράτος, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, ώστε να αξιοποιούν την τεχνολογία με ασφάλεια, ανθεκτικότητα και υπευθυνότητα, σε ένα περιβάλλον που αλλάζει γρήγορα και απρόβλεπτα», υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δέσμευση για αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και οικονομικά αποδοτικότερη αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών.

