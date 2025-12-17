ΕΛΓΑ: Χθες «τράβηξε» από τους λογαριασμούς την παρακράτηση – Ξεκίνησαν οι επιδοτήσεις

Μέχρι σήμερα το μεσημέρι θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων παραγωγών η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης και τα ποσά της καταβολής της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης όπως ανακοίνωσαν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

(upd 12:08) Μέχρι το μεσημέρι θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων αγροτών η καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και τα ποσά της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης, διευκρινίζουν με ανακοίνωση το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά και το «τεχνικό πρόβλημα» που είχε ως αποτέλεσμα να παρακρατηθούν χρήματα.

Η ανακοίνωση κοινοποιήθηκε μετά το χθεσινό «παράδοξο» το οποίο περιγράφεται ως εξής:

«Χθες βράδυ, λόγω τεχνικού προβλήματος από τη δική τους πλευρά στο σύστημα καταβολής, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά», αναφέρεται. Με τη δέσμευση πως «το ζήτημα θα διευθετηθεί σήμερα το πρωί».

«Για το θέμα του ΕΛΓΑ, χθες ήταν να καταβληθεί η βασική ενίσχυση αναδιανεμητική, το πρόγραμμα Young και οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ και υπάρχει η συμφωνία ενός ποσοστού αγροτών, μεγάλο ποσοστό αγροτών οι οποίοι το έχουν δεσμευτεί αυτό με την υπογραφή τους, στα ΚΥΔ κατά την υποβολή της δήλωσης του ΟΣΔΕ ότι με την καταβολή της βασικής ενίσχυσης θα παρακρατείται η ασφαλιστική εισφορά υπέρ του ΕΛΓΑ. Τι συνέβη χθες; Χθες λοιπόν που ήταν να πληρωθούν, εκ παραδρομής, εκ λάθους του τεχνικού συμβούλου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, εστάλη πρώτα η παρακράτηση του ΕΛΓΑ πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση», υποστήριξε ο υφυπουργός Αγροτική Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός: και δεν κατέβαλαν στους αγρότες τις ενισχύσεις που δικαιούνται και τους δέσμευσαν χρήματα για εισφορές στον ΕΛΓΑ» τονίζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ξεκίνησαν οι πληρωμές, αλλά…

Η ροή των πληρωμών εξελίσσεται μεν σταδιακά σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, ωστόσο η διαδικασία θυμίζει περισσότερο «σκοτσέζικο ντους» παρά ουσιαστική ενίσχυση.

Επικρατεί ένα καθεστώς πλήρους σύγχυσης, καθώς ο κατακερματισμός της πληρωμής σε πολλά «κομμάτια» καθιστά αδύνατο για τον παραγωγό να ελέγξει την ορθότητα και την προέλευση των ποσών, ενώ πολλά σφάλματα παραμένουν αδιόρθωτα. Το τελικό ποσό στο ταμείο των αγροτών είναι απογοητευτικό για τη συντριπτική πλειοψηφία, που βλέπει τα ποσά στους λογαριασμούς σημαντικά «κουρεμένα». Βασική αιτία οι αυξημένες κρατήσεις του ΕΛΓΑ, ο οποίος, σε μια προφανή προσπάθεια ενίσχυσης των ταμειακών του διαθεσίμων, αφαίρεσε φέτος τη δυνατότητα επιλογής μειωμένου ασφαλίστρου. Το αποτέλεσμα; Μεγαλύτερες εισφορές σε μια χρονιά μειωμένου εισοδήματος και ένα κλίμα γενικευμένης οργής και αναστάτωσης στον αγροτικό κόσμο που νιώθει ότι καλείται να καλύψει τα «σπασμένα» των ταμείων.»