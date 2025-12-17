Επεισόδιο-με-Κωνσταντοπούλου-και-Συρεγγέλα-στην-εξεταστική-του-ΟΠΕΚΕΠΕ,-διεκόπη-η-συνεδρίαση

Ένταση επικράτησε για μια ακόμα φορά στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής κατά την διάρκεια της εξέτασης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη με την προεδρεύουσα Μαρία Συρεγγέλα να διακόπτει τις εργασίες μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Αιτία της σύγκρουσης αποτέλεσε η αναφορά του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κώστα Μπούμπα ότι το Μέγαρο Μαξίμου «άκουγε τηλέφωνα».

Μπούμπας: Ακούγατε τηλέφωνα

Μυλωνάκης: Μετρήστε τα λόγια σας. Μετρήστε τα λόγια σας. είναι αξιόποινο. Ποιος άκουγε τηλέφωνα;

Κωνσταντοπούλου: Απειλείτε;

Συρεγγέλα: Κ. Μπούμπα εσείς έχετε το λόγο. Συνεχίστε

Κωνσταντοπούλου: Σας έχουμε κάνει πρόταση μομφής κα Συρεγγέλα

Συρεγγέλα: Κ. Κωνσταντοπούλου μην μιλάτε πανω στους άλλους

Κωνσταντοπουλου: Έχετε σύγκρουση συμφερόντων και παίζετε βρώμικο ρόλο.

Συρεγγέλα: Είστε συκοφάντης. Διακόπτουμε για 10 λεπτά για να ηρεμήσει η κα Κωνσταντοπούλου

Δείτε τη στιγμή της έντασης:

Το θερμόμετρο στην εξεταστική ανέβηκε και πάλι όταν η σκυτάλη των ερωτήσεων πέρασε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και ξεκίνησε να ρωτά για συζύγους υπουργών.

Κωνσταντοπούλου: κ. Μυλωνάκη έχετε προσωπικές σχέσεις με τον κ. Βορίδη;

Μυλωνάκης: Τι εννοείτε προσωπική σχέση. Έχω συνεργαστεί την περίοδο που ήταν υπουργός Επικρατείας και εγώ υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Κωνσταντοπούλου: Μόνο; Κοινωνικές σχέσεις;

Μυλωνάκης: Έχουμε κοινωνικές σχέσεις όπως και με όλα τα μέλη της ΚΟ της ΝΔ.

Κωνσταντοπούλου: Οι γυναίκες σας γνωρίζονται;

Μυλωνάκης: Έχουν μια κοινωνική γνωριμία όχι διμερώς.

Λαζαρίδης: Αυτό θα γίνεται τώρα; Θα μιλάμε για συζύγους υπουργών; Τι πράγματα είναι αυτά;

Κωνσταντοπούλου: Προστατέψτε τον.

Λαζαρίδης: Μήπως θέλετε να ρωτάμε και για τις δικές σας σχέσεις; Για τον Καραναστάση;

Κωνσταντοπούλου: Εσείς στο καβούκι σας.

Λαζαρίδης: Δεν θα μου μιλάτε έτσι. Άντε μπράβο αρκετά.

Κωνσταντοπούλου: Υπάρχει λοιπόν και οικογενειακή σχέση

Μυλωνάκης: Δεν υπάρχει οικογενειακή σχέση.

Σε άλλο σημείο η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι έγινε παραβίαση του γραφείου που διαθέτει στη Βουλή σε χρόνο κατά τον οποίο ο κ. Μυλωνάκης ήταν γενικός γραμματέας του κοινοβουλίου.

Κωνσταντοπούλου: Είχατε ενημερωθεί για την παραβίαση του γραφείο μου;

Μυλωνάκης: Όχι, είχα ενημερωθεί για σημειώματα που αφήνατε για να μπαίνουν κάμερες και να κάνετε συνεντεύξεις.

Κωνσταντοπούλου: Γνωρίζετε ότι έγινε παραβίαση του γραφείου μου;

Μυλωνάκης: Το είχατε θέσει στην Διάσκεψη των Προέδρων τότε.

Κωνσταντοπούλου: Αληθεύει ότι παρακολουθείτε βουλευτές και χρησιμοποιείτε συνομιλίες για να τους εκβιάζετε;

Μυλωνάκης: Τώρα μιλάτε σοβαρά;

Κωνσταντοπούλου: Ναι.

Μυλωνάκης: Φυσικά και όχι. Σας αντιστρέφω το ερώτημα. Εσείς παρακολουθείτε τα - των βουλευτών σας;

Κωνσταντοπούλου: Όχι.