Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, December 17
    Η-μεγάλη-δημοσκόπηση-του-ΣΚΑΪ-και-της-pulse-–-Απόψε-στο-κεντρικό-δελτίο-ειδήσεων-στις-19.45,-με-τη-Σία-Κοσιώνη
    Η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της PULSE – Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 19.45, με τη Σία Κοσιώνη

    Η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της PULSE – Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 19.45, με τη Σία Κοσιώνη

    Πολιτική 1 Min Read

    Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE, στο κλείσιμο του 2025. 

    • Πώς κρίνουν οι πολίτες τα αιτήματα των αγροτών και πώς σχολιάζουν τον τρόπο διαμαρτυρίας τους, με μπλόκα σε δρόμους, λιμάνια και αεροδρόμια. 
    • Με ποιο κριτήριο θα επιλέξουν τι θα ψηφίσουν στις επόμενες εθνικές εκλογές.  
    • Τι λένε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά.
    • και πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων. 

    Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη στις 19.45
     

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr

    Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com