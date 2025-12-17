Η-ΝΔ-ζητά-πλήρη-ενημέρωση-από-τον-ΑΝΤ1-για-το-ποιος-είναι-τελικά-ο-«Φραπές»

Πλήρη ενημέρωση από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 για ρεπορτάζ «αναφορικά με το ποιος είναι, αν είναι ο Ξυλούρης, τον οποίο εξετάσαμε» ζήτησε ο εισηγητής της ΝΔ, στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μ. Λαζαρίδης.

Συγκεκριμένα, κάλεσε το προεδρείο της επιτροπής να αποστείλει σχετική επιστολή στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 για πλήρη ενημέρωση, «και βεβαίως να μας πουν από που προκύπτει αυτό, με δεδομένο ότι η και επιτροπή μας στηρίχθηκε και στηρίζεται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας».

Να κατατεθεί στην επιτροπή το σύνολο των απομαγνητοφωνήσεων των επισυνδέσεων και όχι αποσπάσματα αυτών ζήτησε η εισηγήτρια του ΚΚΕ, Δ. Μανωλάκου.

Το θέμα που έθεσε η ΝΔ είναι «ένας φοβερός αποπροσανατολισμός και ένα ξέπλυμα» σχολίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζ. Κωνσταντοπούλου.

Τον έλεγχο της φωνής του μάρτυρα Γ. Ξυλούρη, σε αντιπαραβολή με τις ηχογραφημένες επισυνδέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ζήτησε από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΛΑΣ, ο ανεξάρτητος βουλευτής και μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας, Αλ. Αυλωνίτης.

Κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής στην οποία έχουν προγραμματιστεί να καταθέσουν οι κκ Γ. Μυλωνάκης και Άκης Σκέρτσος, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μ. Αποστολάκη δεν απέκλεισε «να κρύβεται σκοπιμότητα» στην μη αποστολή πλήρων στοιχείων που είχε ζητήσει από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Καββαδά για για την πληρωμή του μεγαλύτερου μέρους των 6.404 δεσμευμένων ΑΦΜ της περιόδου 2022 και 2023. «Εάν ο κ. Καββαδάς δεν αποστείλει σύντομα τα συμπληρωματικά στοιχεία [. . .] σημαίνει ότι ο μηχανισμός που οδήγησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο σκάνδαλο, εξακολουθεί και δρα ανενόχλητος, και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο» ανέφερε.

Ο εισηγητής της Νέας Αριστεράς, Ν. Ηλιόπουλος, κατέθεσε αίτημα που σχετίζεται με την εξάρθρωση οργάνωσης στο Ηράκλειο, υπό τον Μ. Χιλετζάκη, και αφορά σε τρία συγκεκριμένα ΑΦΜ, που «φαίνεται να είναι μέρος των 5.430 ΑΦΜ που είχαν δεσμευτεί από την κ. Τυχεροπούλου». «Στο βαθμό που ισχύουν οι πληροφορίες, για ΑΦΜ που είχαν δεσμευτεί, μετά από ελέγχους από την κ. Τυχεροπούλου, και μετά την απομάκρυνση της και τις αλλαγές στην ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα αυτά μετά πληρώθηκαν κανονικά, δείχνει ότι μιλάμε για ένα σκάνδαλο το οποίο συνεχίζεται ακόμα και σήμερα» τόνισε.

Για νέο «λάδι στη φωτιά» από την κυβέρνηση μίλησε ο εισηγητής της Ελληνικής Λύσης, Κ. Μπούμπας, σύμφωνα με τον οποίο, χθες, ο ΕΛΓΑ μπήκε στους λογαριασμούς των αγροτών «και πήρε ότι βρήκε. Υπάρχουν 40.000 ΑΦΜ που είναι σε έλεγχο και χωρίς να έχουν πάρει καν προκαταβολή, αγρότης, με 403 ευρώ, του πήρανε τα 400 και του άφησαν τα 3 ευρώ».

