Η-πιθανή-ειρήνη-στην-Ουκρανία-«στοιχίζει»-πολύ-στη-γερμανική-αμυντική-βιομηχανία

Οι αμερικανο-ευρω-ουκρανικές διαπραγματεύσεις στο Βερολίνο ενίσχυσαν τις ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου.

«Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, η πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός είναι πιθανή», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, εκφράζοντας με συγκρατημένη αισιοδοξία.

Τα νέα αυτά δεν ήταν ωστόσο, ευχάριστα, για τις γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες.

Οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες του αμυντικού κλάδου- Rheinmetall, Renk και Hensoldt- είδαν τις μετοχές τους να καταγράφουν απότομη πτώση στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης.

«Ως συνήθως, η πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις συνοδεύεται από απώλειες στις μετοχές του αμυντικού κλάδου», λένε Γερμανοί αναλυτές. «Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, η ανανεωμένη επίγνωση της ασφάλειας και η υψηλή ζήτηση για επανεξοπλισμό στην Ευρώπη είναι απίθανο να αλλάξουν την κατάσταση για τον κλάδο της άμυνας. Η ανάπτυξη των αμυντικών εταιρειών αναμένεται να παραμείνει ισχυρή και οι όποιες απώλειες , ιδίως για τις μετοχές των blue-chip, θα πρέπει να εξακολουθούν να θεωρούνται ευκαιρίες αγοράς», προσθέτουν.

Ήδη, η Rheinmetall βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Φινλανδία για την πώληση στο Ελσίνκι του «Skyspotter», ενός συστήματος αντιμετώπισης μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (C-sUAS).

Εκπρόσωποι της Rheinmetall Air Defence ,κατόπιν πρόσκλησης της διοίκησης Αεροπορικής Άμυνας της Φινλανδίας, έκαναν επίδειξη του συστήματος κατά των drones ,σε δύσκολες κλιματικές συνθήκες σε μια απομακρυσμένη δασική περιοχή.

Σύμφωνα με την Rheinmetall, το Skyspotter έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει κρίσιμες υποδομές και να ασφαλίζει μεγάλες περιοχές από επιθέσεις με drones.

Συμπαραγωγή drones με την Ουκρανία

Η Γερμανία θα είναι όμως και η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα φιλοξενήσει τη συμπαραγωγή μαχητικών drones με την Ουκρανία.

Η Frontline, μια δυναμική νεοσύστατη αμυντική εταιρεία του Κιέβου, υπέγραψε συμφωνία με την γερμανική Quantum Systems ειδικά για την ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Η Quantum Frontline Industries, η νέα κοινοπραξία που δημιουργήθηκε από τους δύο ομίλους, θα παράγει drones σύμφωνα με το πρόγραμμα Build with Ukraine , το οποίο στοχεύει στην βαθιά ενσωμάτωση του Κιέβου στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και στην προμήθεια όπλων στο ευρωπαϊκό σύστημα, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία», λένε παράγοντες της γερμανικής πολεμικής βιομηχανίας. Η Quantum Frontline Industries έχει ιδρύσει επίσης μια κοινοπραξία με την Rheinmetall για την επισκευή αρμάτων μάχης Leopard και τη δημιουργία μονάδων παραγωγής οπλικών συστημάτων.

Η ουκρανική Frontilne έχει δεσμευτεί επίσης, να παράγει και να προμηθεύει σχέδια και πρωτότυπα, καθώς και να παρέχει εκπαίδευση στη χρήση και υποστήριξη drones, αξιοποιώντας τα καλύτερα πρότυπα του ΝΑΤΟ.

«Αυτό καταδεικνύει τη στρατηγική και βιομηχανική δέσμευση της χώρας, η οποία δέχθηκε εισβολή από τη Ρωσική Ομοσπονδία το 2022, για μια μελλοντική παρουσία στις δυτικές αμυντικές αλυσίδες», τονίζουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν: «Πρόκειται για μια τάση στην οποία οι έντονες προσπάθειες καινοτομίας ενός ολοένα και πιο επικεντρωμένου στα drones, πολέμου ,έχουν δώσει μεγάλη ώθηση στην ουκρανική βιομηχανία κατά τη διάρκεια σχεδόν τεσσάρων ετών σύγκρουσης με τη Μόσχα

Κοινά προγράμματα με το ΝΑΤΟ

Στα τέλη Νοεμβρίου, το ΝΑΤΟ και το Κίεβο ανακοίνωσαν την έναρξη του κοινού προγράμματος Unite-Brave , με στόχο την προώθηση πρωτοποριακών τεχνολογιών στο στρατιωτικό οικοσύστημα και των δύο πλευρών.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη όλων των τύπων, και κατά συνέπεια οι τεχνολογίες για την αναχαίτισή τους, θα είναι μεταξύ των βασικών θεμάτων στους διαγωνισμούς καινοτομίας που θα προωθηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος για την ενθάρρυνση των κεφαλαιακών επενδύσεων σε νέες στρατιωτικές τεχνολογίες.

Η δυναμική των ευρωπαϊκών αμυντικών Start-up

Οι ευρωπαϊκές Start up στον τομέα της άμυνας άντλησαν το ποσό ρεκόρ των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από επιχειρηματικά κεφάλαια το 2025 για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Το ποσό αυτό είναι διπλάσιο από εκείνο που άντλησαν το 2024, τετραπλασιάζοντας την αξία τους σε τέσσερα χρόνια, σε ένα πλαίσιο που επικεντρώνεται στα drones.

Η Γερμανία, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι μάλιστα ο κόμβος των στρατιωτικών επενδύσεων αιχμής. Εκτός από τις νεοσύστατες αμυντικές επιχειρήσεις, εταιρείες όπως η Quantum Systems έχουν συγκεντρώσει σημαντικά ποσά: η εταιρεία εξασφάλισε χρηματοδότηση τριών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα, η Helsing, ένας κολοσσός ολοκληρωμένων συστημάτων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, πέτυχε κεφαλαιοποίηση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Μέγκαν Γουέλς, Διευθύνουσα Σύμβουλος της χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής BGL, δήλωσε στο CNBC ότι το Βερολίνο, στο πλαίσιο του γιγαντιαίου προγράμματος επανεξοπλισμού της κυβέρνησης του Φρίντριχ Μερτς, «προσφέρει ήδη, χειροπιαστά προγράμματα για νεοσύστατες αμυντικές επιχειρήσεις, που πολλές άλλες ευρωπαϊκές αγορές δεν έχουν δώσει, ακόμη».

Πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς

Το Βερολίνο έχει δεσμευτεί επίσης,να παράσχει στην Ουκρανία πέντε δισεκατομμύρια ευρώ για την παραγωγή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, εναλλακτική διέξοδο στην παράδοση πυραύλων Taurus.

Στρατιωτική σύγκλιση Βερολίνου- Κιέβου

Η ευρω-ουκρανική ολοκλήρωση περιλαμβάνει τη βιομηχανική και στρατιωτική σύγκλιση Βερολίνου-Κιέβου. Η Γερμανία «κρατά» την Ουκρανία και τις σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες της στο σχέδιο επανεξοπλισμού της. Αυτές οι καινοτομίες θα μπορούσαν στη συνέχεια να αναπτυχθούν και στην Ευρώπη, με χαμηλό κόστος και με στόχο την αποτελεσματικότητα, ξεκινώντας από τη φιλόδοξη Bundeswehr.

Με την γερμανική βιομηχανία και ειδικά τη μεταποίηση, να παρουσιάζει χειρότερες από τις αναμενόμενες επιδόσεις το 2025, η πολεμική οικονομία αναδεικνύεται σε σημαντική διέξοδο για το Βερολίνο, καθώς η χώρα βιώνει μια περίοδο σημαντικής στασιμότητας.

Σε μελέτη της Bundesbank, αναφέρεται ότι η δυνητική ανάπτυξη της Γερμανίας είχε μειωθεί από 1,4% ετησίως μεταξύ 2011 και 2019 σε μόλις 0,4% ετησίως μεταξύ 2023 και 2027.

Η γερμανική βιομηχανική παραγωγή παραμένει σχεδόν 15% κάτω από την κορύφωσή της στο τέλος του 2017. Για αυτό, η Γερμανία έχει χαλαρώσει το συνταγματικό «φρένο» στο χρέος για να επιτρέψει επενδύσεις σε υποδομές και κυρίως στην άμυνα.