Η-jpmorgan-ανεβάζει-στροφές-στην-πίεση-προς-τις-Βρυξέλλες

Η παρέμβαση της JPMorgan δεν είναι μια γενική «ευχή» υπέρ της ανταγωνιστικότητας. Είναι πολιτικό μήνυμα με συγκεκριμένο στόχο: η Ευρώπη να κινηθεί γρηγορότερα σε αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα το κόστος κεφαλαίου, την ελκυστικότητα του χρηματοοικονομικού κέντρου και την ικανότητα των τραπεζών να παίξουν επιθετικά σε επενδύσεις, χρηματοδοτήσεις και deals. Στο κάδρο μπαίνουν τόσο οι κανόνες μετά την κρίση (κεφαλαιακές απαιτήσεις, layers, εργαλεία κεφαλαίου) όσο και η ευρύτερη αρχιτεκτονική της «ημιτελούς» τραπεζικής ένωσης – εκεί που η Ευρώπη μοιάζει να λειτουργεί σαν ενιαία αγορά μόνο όταν τη βολεύει.

Το σήμα της αγοράς είναι απλό: όσο οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο κινούνται προς ελάφρυνση/απλοποίηση σε σημεία του πλαισίου, η ΕΕ φοβάται να αγγίξει το ιερό τοτέμ της μετα-2008 αυστηρότητας. Και όταν φοβάσαι, χάνεις έδαφος σε ταλέντο, κεφάλαιο, έδρα συναλλαγών, ακόμη και σε «ποιοτικές» δραστηριότητες όπως structured finance, investment banking και private credit.

Τι ακριβώς ζητά να αλλάξει η λογική «κάντε το τώρα»

1) Απλοποίηση ρύθμισης χωρίς να πέσει το “ύψος” της άμυνας

Η ίδια η ΕΚΤ έχει ανοίξει την πόρτα: πρόταση για λιγότερα και πιο καθαρά επίπεδα κεφαλαιακών buffers (δύο βασικά “κουτιά”: ένα μη αποδεσμεύσιμο και ένα αποδεσμεύσιμο), απλούστερο leverage ratio και διεύρυνση του «καθεστώτος μικρών τραπεζών» ώστε περισσότερες να έχουν ελαφρύτερη εποπτική επιβάρυνση. Το κλειδί είναι ότι η ΕΚΤ επιμένει: «απλοποίηση δεν σημαίνει χαμηλότερο κεφάλαιο».

2) «Ξεκαθάρισμα» στα AT1 γιατί θολώνουν την εικόνα κεφαλαίου

Μετά το σοκ του Credit Suisse, η ΕΚΤ μιλά ανοιχτά για βαθιά μεταρρύθμιση ή ακόμη και απομάκρυνση των AT1 από το “going-concern” κεφαλαιακό stack, ώστε το κεφάλαιο να είναι πιο «καθαρό» και προβλέψιμο. Αυτό είναι κομβικό για την εμπιστοσύνη επενδυτών και για το κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών.

3) Επιτάχυνση ενοποίησης και πραγματικής διασυνοριακής τραπεζικής

Η τραπεζική ένωση στην Ευρώπη παραμένει μισή δουλειά. Η εποπτεία της ΕΚΤ παραδέχεται ευθέως ότι τα μεγάλα εμπόδια δεν είναι «prudential», είναι πολιτικά: έλλειψη πλήρους τραπεζικής ένωσης και ειδικά απουσία ευρωπαϊκής εγγύησης καταθέσεων (EDIS), διαφορετικά νομικά/φορολογικά/λογιστικά καθεστώτα, και πρακτικά «παγίδευση» κεφαλαίου και ρευστότητας στα εθνικά σύνορα. Αυτό σκοτώνει τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και κρατά την αγορά κατακερματισμένη.

4) Πολιτική απορρύθμιση σε επιλεγμένα σημεία (με “σύμβολο” το bonus cap)

Το πιο «πιασάρικο» κομμάτι της συζήτησης είναι η κατάργηση του πλαφόν στα μπόνους τραπεζιτών, ώστε η ΕΕ να μη μείνει πίσω από το Ηνωμένο Βασίλειο που έχει κινηθεί προς χαλάρωση. Το bonus cap λειτουργεί εδώ ως σημαία: δεν είναι το μεγαλύτερο μακρο-ζήτημα, αλλά είναι καθαρό μήνυμα για το αν η Ευρώπη θέλει να κρατήσει/τραβήξει talent στο investment banking.

Γιατί το ζητά τώρα: το «παράθυρο» είναι ανοιχτό, αλλά μικρό

Η συγκυρία έχει τρεις ταυτόχρονες πιέσεις:

Ανταγωνιστικότητα vs. σταθερότητα : υπουργοί Οικονομικών στην ΕΕ συζητούν ήδη “κούρεμα” και ξεκαθάρισμα ενός τεράστιου πλέγματος κανόνων (εκατοντάδες νομοθετήματα, χιλιάδες σελίδες), με το επιχείρημα ότι το βάρος έχει ξεφύγει σε σχέση με άλλες μεγάλες αγορές.

: υπουργοί Οικονομικών στην ΕΕ συζητούν ήδη “κούρεμα” και ξεκαθάρισμα ενός τεράστιου πλέγματος κανόνων (εκατοντάδες νομοθετήματα, χιλιάδες σελίδες), με το επιχείρημα ότι το βάρος έχει ξεφύγει σε σχέση με άλλες μεγάλες αγορές. ΕΚΤ: “simplify, but don’t weaken” : η Φρανκφούρτη δίνει σήμα απλοποίησης, αλλά κόβει τον δρόμο σε όσους θέλουν ευθεία μείωση κεφαλαιακών απαιτήσεων.

: η Φρανκφούρτη δίνει σήμα απλοποίησης, αλλά κόβει τον δρόμο σε όσους θέλουν ευθεία μείωση κεφαλαιακών απαιτήσεων. Χαμηλή ανάπτυξη ως «κίνδυνος σταθερότητας»: στο ευρωπαϊκό αφήγημα μπαίνει όλο και περισσότερο η ιδέα ότι η υπερ-ρύθμιση μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ, πνίγοντας πιστώσεις και επενδύσεις.

Έχει δίκιο η JPMorgan ή απλώς κάνει lobbying;

Έχει δίκιο σε κάποια βασικά, αλλά όχι σε όλα.

Πού έχει δίκιο

Η Ευρώπη πληρώνει το κόστος του κατακερματισμού.

Όσο δεν υπάρχει πλήρης τραπεζική ένωση (με EDIS) και όσο τα εθνικά καθεστώτα κρατούν κεφάλαιο/ρευστό «κλειδωμένα», οι τράπεζες δεν μπορούν να δουλέψουν σαν πραγματικοί πανευρωπαϊκοί όμιλοι. Αυτό σημαίνει χαμηλότερες συνέργειες, δυσκολότερη διαφοροποίηση κινδύνου, ακριβότερη χρηματοδότηση και λιγότερη διάθεση για διασυνοριακά deals. Η ίδια η εποπτεία της ΕΚΤ το λέει σχεδόν ωμά.

Η απλοποίηση είναι παραγωγική μεταρρύθμιση, όχι “δώρο” στις τράπεζες.

Όταν το πλαίσιο γίνεται υπερβολικά πολύπλοκο, αυξάνει το λειτουργικό κόστος (compliance), θολώνει την αξιολόγηση κινδύνου και τελικά δεν είναι καν προφανές ότι βελτιώνει την ανθεκτικότητα. Η πρόταση της ΕΚΤ για λιγότερα layers είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ακριβώς επειδή προσπαθεί να κρατήσει το κεφάλαιο ψηλά, αλλά να κάνει το σύστημα πιο διαφανές.

Τα AT1 όντως είναι πρόβλημα “εμπιστοσύνης” και τιμολόγησης.

Μετά το προηγούμενο του Credit Suisse, τα AT1 κουβαλούν πολιτικό/νομικό ρίσκο και ασάφεια για το πότε/πώς γράφουν ζημιές. Αν ο στόχος είναι χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου με πιο καθαρή δομή, η συζήτηση για ανασχεδιασμό τους είναι λογική.

Πού δεν έχει (ή το υπεραπλουστεύει)

Το bonus cap είναι περισσότερο σύμβολο παρά μοχλός ανάπτυξης.

Ναι, επηρεάζει την ελκυστικότητα σε συγκεκριμένα desks και ρόλους. Αλλά η μεγάλη υστέρηση της Ευρώπης δεν λύνεται με το να πληρώνεις πιο «ελεύθερα» τους bankers. Λύνεται με ενοποίηση αγοράς, κανόνες που επιτρέπουν πραγματικό cross-border banking, και βαθύτερες κεφαλαιαγορές. Αλλιώς απλώς κάνεις “headline reform” και μετά απορείς γιατί δεν αλλάζει το αποτέλεσμα.

Η πίεση για χαλάρωση κανόνων κρύβει κλασικό ρίσκο κύκλου.

Αν η Ευρώπη πάει απότομα σε “relief mode” επειδή «οι άλλοι το κάνουν», μπορεί να ξαναφτιάξει κίνητρα υπερ-μόχλευσης σε λάθος στιγμή. Γι’ αυτό και η ΕΚΤ επιμένει ότι το κεφάλαιο δεν πρέπει να πέσει. Reuters

Το “πρόβλημα” δεν είναι μόνο οι τράπεζες – είναι το μοντέλο χρηματοδότησης της Ευρώπης.

Η συζήτηση τείνει να γίνεται τραπεζοκεντρική, αλλά το στρατηγικό ζητούμενο είναι ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές που να σηκώνουν innovation, scale-ups, άμυνα/ενέργεια/AI. Αυτό απαιτεί θεσμικές αλλαγές πέρα από τις τράπεζες. Το IMF έχει επισημάνει ότι μια ενιαία αγορά κεφαλαίου χρειάζεται συνοδευτικές ρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις για να τραβήξει επενδύσεις.

Συμπέρασμα

Η JPMorgan έχει δίκιο όταν λέει «γρήγορα»: η Ευρώπη χάνει χρόνο σε μια φάση που η γεωοικονομία γίνεται πιο σκληρή και το κεφάλαιο πιο απαιτητικό. Έχει δίκιο επίσης ότι οι μεταρρυθμίσεις που μετράνε είναι οι δύσκολες: ολοκλήρωση τραπεζικής ένωσης, μείωση κατακερματισμού, καθαρότεροι κανόνες, λιγότερη γραφειοκρατική πολυπλοκότητα.

Αλλά όταν η συζήτηση κατρακυλά στο bonus cap σαν κεντρικό “game changer”, μυρίζει lobbying. Η πραγματική μεταρρύθμιση δεν είναι «να πληρώνουμε καλύτερα», είναι «να λειτουργεί επιτέλους η Ευρώπη σαν μία αγορά». Κι αυτό, όπως παραδέχονται και οι θεσμοί, είναι πολιτική σύγκρουση – όχι τεχνικό memo.