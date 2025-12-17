Η-sephora-Ελλάδας-δίνει-μέρισμα-10-εκατ.-και-πάει-για-double

«Πράσινο φως» από την ελληνική θυγατρική της Sephora για τη διανομή μερίσματος 10,14 εκατ. ευρώ προς τη μοναδική της μέτοχο. Με την αλυσίδα καλλυντικών να πηγαίνει προς νέο ρεκόρ, εντός της Ελλάδος, τουλάχιστον σε επίπεδο πωλήσεων τη φετινή χρονιά.

Ήδη το πρώτο εξάμηνο η Sephora Greece κατέγραψε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 18,3%. Ενώ στο πρώτο τρίμηνο, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 20,1 εκατ. ευρώ από 17,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας άνοδο 17%, με τη διοίκηση να αποδίδει την επίδοση στην ενίσχυση της κατανάλωσης και στην πρόωρη έναρξη της τουριστικής σεζόν.

Η εντατικότερη πολιτική προσφορών οδήγησε σε περιορισμένη συμπίεση του καθαρού περιθωρίου κέρδους, στο 40,2% από 40,7%, χωρίς ωστόσο να επηρεάσει τη συνολική δυναμική των πωλήσεων, καθώς η αυξημένη επισκεψιμότητα στα καταστήματα αντιστάθμισε την επίπτωση στις τιμές.

Με το 2024 να αποτελεί νέο σημείο βάσης και το 2025 να καταγράφει διψήφια ανάπτυξη, η Sephora Greece έχει θέσει ως στόχο την υπέρβαση των 110 εκατ. ευρώ σε ετήσιες πωλήσεις. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο στόχος θεωρείται εφικτός.

Η ισχυρή πορεία του 2025 έρχεται σε συνέχεια ενός ιδιαίτερα επιτυχημένου 2024. Ο κύκλος εργασιών της Sephora Greece αυξήθηκε κατά 23,2% και διαμορφώθηκε στα 98,7 εκατ. ευρώ, από 80,1 εκατ. ευρώ το 2023. Το μικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε οριακά στο 46,9% από 47,1%, ενω τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 13,3 εκατ. ευρώ, από 8,47 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 57%.

Στο τέλος του 2024, η εταιρεία λειτουργούσε 30 καταστήματα. Στις αρχές του 2025 άνοιξε νέο κατάστημα στο River West. Οι επενδύσεις για το 2024 ανήλθαν σε 2,67 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά ανακαινίσεις και εξοπλισμό καταστημάτων.