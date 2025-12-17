Η-warner-bros-απορρίπτει-την-πρόταση-της-paramount-ύψους-108-δισεκ.-δολαρίων

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery απέρριψε την επιθετική προσφορά ύψους 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Paramount Skydance, επικαλούμενο έλλειψη εγγυήσεων χρηματοδότησης.

Η απόφαση για εκ νέου δέσμευση στην προσφορά εξαγοράς του Netflix σηματοδότησε την τελευταία τροπή στην κούρσα για περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνουν το ιστορικό κινηματογραφικό και τηλεοπτικό στούντιο της Warner Bros και την εκτεταμένη κινηματογραφική και τηλεοπτική βιβλιοθήκη της.

Ακολουθεί ένα χρονοδιάγραμμα από την ίδρυση της Time Inc και της Warner Bros μέχρι την τελευταία διάλυση της εταιρείας και την πιθανή πώληση.

Ημερομηνία – Γεγονός

1922 -Ιδρύθηκε η Time Inc από τους Χένρυ Λους και Μπράιτον Χάντεν για να στεγάσει το περιοδικό Time, μια εβδομαδιαία έκδοση ειδήσεων που έκανε τα παγκόσμια γεγονότα προσβάσιμα στον μέσο αναγνώστη. Το πρώτο τεύχος του περιοδικού Time εκδόθηκε τον Μάρτιο του 1923.

1923 – Ιδρύθηκε η Warner Bros από τους αδελφούς Χάρι, Άλμπερτ, Σαμ και Τζακ Γουόρνερ ως κινηματογραφικό στούντιο στο Χόλιγουντ. Έφερε επανάσταση στον κινηματογράφο με την εισαγωγή του συγχρονισμένου ήχου στις ταινίες.

1969 – Η Kinney National Company, ένας όμιλος που αργότερα μετατράπηκε σε μέσα ενημέρωσης, αγοράζει την Warner Bros-Seven Arts και αργότερα αποσχίζει τις μη-μέσες επιχειρήσεις της.

1972 – Ιδρύεται το HBO από τον Τσαρλς Ντόλαν με την υποστήριξη της Time. Ήταν το πρώτο αμερικανικό καλωδιακό δίκτυο με συνδρομή, που προσέφερε άκοπες, χωρίς διαφημίσεις ταινίες και ζωντανά αθλητικά, πρωτοπορώντας στην premium καλωδιακή τηλεόραση.

1990 Η Time Inc συγχωνεύεται με την Warner Communications σε μια συμφωνία αξίας 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «γάμος περιεχομένου και διανομής», δημιουργώντας την Time Warner, την τότε μεγαλύτερη εταιρεία μέσων ενημέρωσης στον κόσμο.

1996 Η Time Warner συγχωνεύεται με την Turner Broadcasting, αποκτώντας το Cartoon Network, το CNN, το TNT και μια τεράστια βιβλιοθήκη κλασικών ταινιών.

2000-Η Time Warner συγχωνεύεται με την AOL, σχηματίζοντας την AOL Time Warner, τη μεγαλύτερη συγχώνευση στην ιστορία εκείνη την εποχή, με στόχο τη συγχώνευση παραδοσιακών και ψηφιακών μέσων.

2002-Η συγχώνευση της AOL Time Warner αρχίζει να αποσυντίθεται καθώς η αξία της AOL καταρρέει με την έναρξη έρευνας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), η οποία οφείλεται σε ισχυρισμούς για λογιστικές παρατυπίες και διογκωμένες αναφορές εσόδων στην AOL.

2003-Ο Διευθύνων Σύμβουλος Στιβ Κέιζ παραιτείται από την AOL Time Warner.

2004-Η Time Warner πουλάει την Warner Music σε έναν όμιλο ιδιωτικών κεφαλαίων με επικεφαλής τον Edgar Bronfman Jr. για 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

2009– Η Time Warner αποσπάται πλήρως από την Time Warner Cable, η οποία είχε ήδη αποσχιστεί μερικώς το 2007, τερματίζοντας τον ρόλο της στην καλωδιακή διανομή.

2009- Η Time Warner αποσπάται από την AOL.

2013-Η Time Warner αποσπάται από το Time, το τμήμα περιοδικών της, το οποίο περιλαμβάνει τα Time, People, Fortune και Sports Illustrated, σηματοδοτώντας την επίσημη αποχώρησή της από τις εκδόσεις.

2016– Η AT&T ανακοινώνει την εξαγορά της Time Warner για 85 δισεκατομμύρια δολάρια.

2018– Η AT&T ολοκληρώνει την εξαγορά της Time Warner μετά την έγκριση της ρυθμιστικής αρχής, μετονομάζοντάς την σε WarnerMedia.

2021– Η AT&T ανακοινώνει ότι θα αποσχίσει την WarnerMedia και θα τη συγχωνεύσει με την Discovery Inc για να δημιουργήσει μια νέα αυτόνομη εταιρεία μέσων ενημέρωσης.

2022– Η WarnerMedia και η Discovery ολοκληρώνουν τη συγχώνευσή τους σε μια συμφωνία 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ιούνιος 2025-Η Warner Bros Discovery ανακοινώνει ότι θα χωριστεί σε δύο εταιρείες — η μία θα επικεντρώνεται σε επιχειρήσεις streaming και στούντιο, ενώ η δεύτερη θα στεγάζει τα περιουσιακά της στοιχεία καλωδιακής τηλεόρασης.

Οκτώβριος 2025 -Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery απορρίπτει προσφορά της Paramount Skydance ύψους σχεδόν 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 24 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με αποκλειστική δήλωση στο Reuters πηγής που γνωρίζει το θέμα. Η εταιρεία αναφέρει ότι εξετάζει μια πιθανή πώληση εν μέσω ενδιαφέροντος από αρκετούς μνηστήρες.

Νοέμβριος 2025- Το Axios αναφέρει ότι το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery θέλει η Paramount Skydance να βελτιώσει την προσφορά της στα 30 δολάρια ανά μετοχή, αποτιμώντας την εταιρεία στα 74,34 δισεκατομμύρια δολάρια.

Νοέμβριος 2025- Η Warner Bros Discovery λαμβάνει προκαταρκτικές προσφορές εξαγοράς από την Paramount Skydance, την Comcast και το Netflix — οι οποίες κλήθηκαν να βελτιώσουν τις προσφορές τους.

Δεκέμβριος 2025- Η Warner Bros Discovery λαμβάνει έναν δεύτερο γύρο προσφορών, συμπεριλαμβανομένης μιας προσφοράς κυρίως μετρητών από το Netflix.

Δεκέμβριος 2025- Η Paramount Skydance κατηγορεί την Warner Bros Discovery ότι διεξήγαγε μια αθέμιτη διαδικασία πώλησης που ευνοεί το Netflix έναντι άλλων πλειοδοτών, αναφέρει το CNBC, επικαλούμενο επιστολή που έστειλε η νεοσύστατη εταιρεία μέσων ενημέρωσης.

Δεκέμβριος 2025– Το Netflix βρίσκεται σε αποκλειστικές συνομιλίες για την αγορά των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο της Warner Bros Discovery μαζί με τα περιουσιακά της στοιχεία streaming, αφού προσέφερε 28 δολάρια ανά μετοχή.

Δεκέμβριος 2025– Το Netflix συμφωνεί να αγοράσει τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο και το τμήμα streaming της Warner Bros Discovery για 72 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 27,75 δολάρια ανά μετοχή.

Δεκέμβριος 2025- Η Paramount Skydance υποβάλλει εχθρική προσφορά για την Warner Bros Discovery σε μια συμφωνία αξίας 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή 30 δολαρίων ανά μετοχή.

Δεκέμβριος 2025– Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery απέρριψε την εχθρική προσφορά των 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Paramount Skydance, λέγοντας ότι δεν παρείχε επαρκείς εγγυήσεις χρηματοδότησης.

- Reuters