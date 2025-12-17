Θετικό ξεκίνημα στις ευρωαγορές – Υποχωρεί η στερλίνα μετά τα στοιχεία πληθωρισμού

Με γενικευμένα κέρδη άνοιξαν την Τετάρτη 17/12 οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο άνοδο 0,32% στις 581,66 μονάδες λίγο μετά το άνοιγμα, με μικτή εικόνα στους κλάδους και τις περισσότερες μεγάλες αγορές σε θετικό έδαφος. Στο πλαίσιο αυτό, όσον αφορά τους κυριότερους ευρωπαϊκούς δείκτες:

Γερμανικός DAX: 24.129,91 μονάδες, +0,18%

Γαλλικός CAC 40: 8.119,93 μονάδες, +0,17%

Βρετανικός FTSE 100: 9.799,35 μονάδες, +1,19%

Ιταλικός MIB: 44.193,50, +0,46%

Ισπανικός IBEX 35: 16.976,90 μονάδες, +0,32%

Οι εξελίξεις στην νομισματική πολιτική βρίσκονται στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συνεδριάζει την Πέμπτη για την τελευταία συνεδρίαση πολιτικής του έτους.

Αν και η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια στο 2%, η πρόεδρός της, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι είναι πιθανή νέα αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης. Τον Σεπτέμβριο, η ΕΚΤ είχε αυξήσει την ετήσια πρόβλεψη για το ΑΕΠ στο 1,2%.

Την τελευταία τους απόφαση νομισματικής πολιτικής για το 2025 αναμένεται να λάβουν αυτή την εβδομάδα και η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE), η Riksbank και η Norges Bank.

Η εννεαμελής επιτροπή νομισματικής πολιτικής της BoE εκτιμάται ότι θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, στο 3,75%, σε ένα περιβάλλον υποτονικής ανάπτυξης και ενδείξεων αύξησης της ανεργίας.

Στοιχεία πληθωρισμού που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησε στο 3,2% τον Νοέμβριο, από 3,6% τον προηγούμενο μήνα. Η βρετανική λίρα υποχώρησε αμέσως μετά τη δημοσίευση των στοιχείων και διαπραγματευόταν περίπου 0,7% χαμηλότερα έναντι του δολαρίου, ενώ έναντι του ευρώ σημείωσε πτώση περίπου 0,5%. Οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων (gilts) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες.

Ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου ηγήθηκε των κερδών στην Ευρώπη, καταγράφοντας άνοδο 1%. Την άνοδο τροφοδότησαν κυρίως οι μετοχές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και κατασκευαστών κατοικιών, οι οποίες αντέδρασαν θετικά στα στοιχεία για τον πληθωρισμό Νοεμβρίου και στην προοπτική επικείμενης μείωσης επιτοκίων. Η εταιρεία συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων Phoenix Group καταγράφει άνοδο 3,6%, ενώ η κατασκευαστική Barratt Redrow ενισχύεται κατά 1,8%.

Σε άλλες εταιρικές εξελίξεις, η Diageo ανακοίνωσε ότι πωλεί το 65% της συμμετοχής της στην East African Breweries στην ιαπωνική Asahi Holdings έναντι περίπου 2,3 δισ. δολαρίων. Η μετοχή της εταιρείας σημείωνε άνοδο 1,7%.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών υποχώρησαν στη διάρκεια της νύχτας, μετά την τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση του S&P 500 την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την εικόνα της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ. Η Στατιστική Υπηρεσία Εργασίας των ΗΠΑ δημοσίευσε στοιχεία για τον Οκτώβριο (με καθυστέρηση λόγω του shutdown της κυβέρνησης) και τον Νοέμβριο.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία έχασε 105.000 θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, ενώ δημιουργήθηκαν 64.000 νέες θέσεις εργασίας τον Νοέμβριο.

Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, οι αγορές κινήθηκαν μεικτά την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές αναλύουν τα στοιχεία εμπορικού ισοζυγίου της Ιαπωνίας.