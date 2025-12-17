Ισραηλινό δίκτυο: «Μυστική» συνάντηση αρχηγών Αεροπορίας Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου – Ανησυχία στην Άγκυρα

Συνάντηση με τους ομολόγους του των σωμάτων Πολεμικής Αεροπορίας Ελλάδας και Κύπρου πραγματοποίησε ο αρχηγός της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, Τόμερ Μπαρ, με αντικείμενο τη στρατηγική συνεργασία και τη σύσφιξη των σχέσεων στον τομέα της ασφάλειας, αναφέρει το ισραηλινό δίκτυο KAN News.

פרסמנו הערב על הביקור החריג של מפקד חיל האוויר בקפריסין ברקע ההתבססות הטורקית באזור 🇮🇱🇨🇾🇬🇷🇹🇷 https://t.co/U3nHGjD0uQ — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) December 16, 2025

Όπως αναφέρει το sigmalive, επικαλούμενο το ισραηλινό δίκτυο, κατά τις συνομιλίες που έγιναν, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις και ειδικότερα η διευρυνόμενη στρατιωτική ισχύς της Τουρκίας, καθώς και η αυξανόμενη επιρροή της στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν εκτιμήσεις για τις νέες ισορροπίες ασφαλείας στην περιοχή και εξέτασαν τρόπους ενίσχυσης της επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συζητήθηκαν ζητήματα συντονισμού, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ενδεχόμενης εμβάθυνσης της συνεργασίας σε επίπεδο ασκήσεων και επιχειρησιακής ετοιμότητας, στο πλαίσιο των κοινών ανησυχιών για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η είδηση της συνάντησης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία, με τουρκικά μέσα ενημέρωσης και χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα να αναδημοσιεύουν το θέμα εκφράζοντας ανησυχία για την ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας Ισραήλ–Ελλάδας–Κύπρου. Οι αντιδράσεις εστιάζουν κυρίως στο ενδεχόμενο διαμόρφωσης ενός ισχυρότερου πλέγματος ασφάλειας που θα επηρεάσει τους συσχετισμούς ισχύος στην περιοχή.

Στο μεταξύ, επαφές με την ισραηλινή και την παλαιστινιακή ηγεσία θα έχει την επόμενη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης θα ταξιδέψει στα Ιεροσόλυμα και θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί τη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.