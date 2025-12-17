Λάμψα: Στο φουλ οι μηχανές για τα πρότζεκτ σε Παρνασσό και Μαρούσι – Καλή χρονιά το 2025

Σταθερά προχωρούν οι επενδύσεις του Ομίλου εντός κι εκτός Αθηνών. Αυξημένες οι πληρότητες το τρέχον έτος. Συγκρατημένα αισιόδοξες οι προβλέψεις για το 2026-2027.

Με σταθερό βηματισμό προχωρά τις επενδύσεις του στον Παρνασσό και στην Αθήνα ο όμιλος Λάμψα εκτιμώντας ότι τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των έργων θα τηρηθούν εντός των αρχικών προβλέψεων. Την ίδια στιγμή και μετά από μια ανοδική χρονιά, προετοιμάζεται για το νέο έτος, εκφράζοντας ωστόσο συγκρατημένη αισιοδοξία.

Το 2027 το Elatos

Ειδικότερα όπως ανέφερε χθες, κατά την ετήσια εκδήλωση στο ξενοδοχείο King George η Χλόη Λασκαρίδη, Εκτελεστική Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ομίλου, η επένδυση ριζικού εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Elatos Resort και Spa, ύψους 30 εκατ. Ευρώ, υλοποιείται βάσει του σχεδιασμού, με ορίζοντα ολοκλήρωσης και λειτουργίας πριν τα τέλη του 2027. Στόχος του εν λόγω πρότζεκτ είναι η δημιουργία ενός wellness mountain resort πολυτελείας, ξεχωριστών ποιοτικών προδιαγραφών και 12μηνης λειτουργίας.

Το σύνθετο τουριστικό κατάλυμα θα έχει δυναμικότητα 42 σαλέ δύο έως τεσσάρων υπνοδωματίων και επιπλέον 15 κλειδιών στο κεντρικό κτίριο και στόχος είναι να έχει επισκεψιμότητα και τους καλοκαιρινούς μήνες ώστε να αξιοποιείται για αθλητικό τουρισμό, στα πρότυπα αντίστοιχων resorts στην Αυστρία ή την Ελβετία».

Το 2028 το Voria

Παράλληλα ο Όμιλος προετοιμάζει και το συγκρότημα του Voria στο Μαρούσι, με τις πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες να έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται βάσει των χρονοδιαγραμμάτων και να αναμένεται να ολοκληρωθούν εκτός απροόπτου το 2028. Σημειωτέον ότι οι συζητήσεις για την επιλογή του Hotel Operator βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και σύντομα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις.

Στόχος είναι το ξενοδοχείο του VORIA να λειτουργήσει υπό την ομπρέλα ενός διεθνούς hotel operator υψηλού κύρους, δημιουργώντας ένα ξενοδοχείο που θα ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή standards και θα αναβαθμίζει συνολικά το VORIA ως προορισμό.

Εν αναμονή ωστόσο βρίσκεται ο όμιλος για το ακίνητο στην οδό Κριεζώτου. Όπως επισημάνθηκε, βάσει του σχετικού διαγωνισμού του ΕΦΚΑ, έχει ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης με στόχο τη δημιουργία υπερσύγχρονου σταθμού αυτοκινήτων, προϋπολογισμού τουλάχιστον 4 εκ. ευρώ και 780.000 ευρώ σε ετήσια μισθώματα.

Δεδομένων των ανοιγμάτων του στις προαναφερθείσες νέες μονάδες, ο Όμιλος δεν αναζητά επισταμένως νέες ευκαιρίες ούτε στην Αθήνα ούτε στην ευρύτερη περιοχή, εκτός κι αν προκύψει κάποιο ακίνητο στρατηγικής σημασίας, όπως διευκρινίστηκε.

Θετικό πρόσημο το 2025

Άλλωστε οι επιδόσεις είναι σταθερές, και μάλιστα αναμένεται το 2025 να κλείσει ελαφρώς ανοδικά σε σχέση με το 2024.

Το θετικό βηματισμό στα οικονομικά αποτελέσματα έδωσαν φέτος τα ξενοδοχεία της Αθήνας με τον τζίρο τους να αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκ. ευρώ και τα ebitda να κινηθούν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Κι αυτό γιατί όπως εξήγησε η κα Λασκαρίδη τα στοιχεία ως προς τις πληρότητες ήταν θετικά, όμως την τρέχουσα χρονιά καταγράφηκε ελαφρά υποχώρηση στη μέση τιμή δωματίου.

Εξαίρεση του παραπάνω κανόνα αποτέλεσε το Athens Capital-MGallery η επίδοση του οποίου ήταν καλύτερη και στους δύο δείκτες απόδοσης, δεδομένου και ότι στοχεύει σε διαφορετικούς επισκέπτες σε σχέση με τα King George και Μεγάλη Βρεττανία. Πολύ ικανοποιητική ήταν και η επίδοση του νέου αποκτήματος των ΜGallery Suites στην οδό Ζαλοκώστα.

Τις θετικές επιδόσεις της Αθήνας βέβαια, δεν ακολούθησε φέτος η Σερβία, λόγω εσωτερικών αναταραχών (πορείες, διαδηλώσεις και άλλες σχετικές δυσκολίες που σχετίζονται αποκλειστικά με την χώρα κι όχι με τον Όμιλο). Αποτέλεσμα αυτού ήταν τα εκεί ξενοδοχεία του Ομίλου (σ.σ. Hyatt

Regency και Mercure Belgrade Excelsior) να υστερούν των αρχικών στόχων και εκτιμήσεων, με συνέπεια να επηρεάζονται και τα συνολικά μεγέθη σε επίπεδο Ομίλου.

Οι προοπτικές για το 2026-2027

Για το νέο έτος τα στελέχη του Ομίλου εμφανίστηκαν συγκρατημένα αισιόδοξα, καθώς θέτουν υψηλότερους στόχους, εστιάζοντας κυρίως στην αύξηση της μέσης τιμής. Σε επίπεδο προκρατήσεων όπως διευκρινίστηκε αυτή την περίοδο παρατηρείται ελαφρά υστέρηση σε σχέση με πέρυσι όσον αφορά στα γκρουπ, γεγονός βέβαια που στο τέλος της ημέρας μπορεί να αποβεί θετικό στοιχείο καθώς θα αυξήσει τους μεμονωμένους επισκέπτες, προσφέροντας και μεγαλύτερη ευελιξία από άποψη τιμολογιακής πολιτικής. Άλλωστε όπως εξήγησε η κα Λασκαρίδη, επιδίωξη για τα πεντάστερα των Αθηνών είναι να διατηρούν τις μαζικές κρατήσεις μέσω γκρουπ ως μαξιλάρι ασφαλείας.

Για την αγορά της Σερβίας η εικόνα είναι θετική με τα στελέχη να εκτιμούν ότι θα ανακάμψει σημαντικά, επηρεάζοντας θετικά και το συνολικό αποτέλεσμα τη νέα χρονιά.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για την περίοδο του 2027, ως προς τις κρατήσεις groups, ο ρυθμός των οποίων, δείχνει από τώρα σημαντική δυναμική.

Σε κάθε περίπτωση κύριες αγορές προέλευσης για τον Όμιλο, παραμένουν οι ΗΠΑ και η Μ. Βρετανία, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται σταθερά στη διερεύνηση τους.