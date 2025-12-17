Μέλος-του-ΔΣ-της-smeunited-εξελέγη-o-Κωστής-Μουσουρούλης

Ο κ. Κωστής Μουσουρούλης είναι Επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων της ΕΣΕΕ και εκπρόσωπος της Συνομοσπονδίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπής (ΕΟΚΕ).

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ανακοινώνει ότι ο Επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων της ΕΣΕΕ, κ. Κωστής Μουσουρούλης, εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της SMEunited για τη διετία 2026–2027, εκπροσωπώντας την ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η SMEunited είναι η ευρωπαϊκή οργάνωση των μικρομεσαίων και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, εκπροσωπεί μέσω των μελών της εκατομμύρια επιχειρήσεις και δεκάδες εκατομμύρια εργαζόμενους σε ολόκληρη την Ευρώπη και αναγνωρίζεται ως επίσημος Ευρωπαίος Κοινωνικός Εταίρος. Το Διοικητικό της Συμβούλιο αποτελεί το βασικό πολιτικό όργανο διαμόρφωσης θέσεων για σειρά κρίσιμων για τις ΜμΕ ευρωπαϊκών πολιτικών και ρυθμίσεων για την ενιαία αγορά, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τη μείωση του διοικητικού βάρους για τις ΜμΕ.

Με αφορμή την εκλογή του, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης δήλωσε: «Η συμμετοχή του Κωστή Μουσουρούλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της SMEunited, ενισχύει ουσιαστικά τη φωνή της ΕΣΕΕ και των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εμπειρία του στις ευρωπαϊκές πολιτικές, η γνώση της αγοράς και η ικανότητά του να γεφυρώνει τις Βρυξέλλες με την ελληνική πραγματικότητα είναι εγγύηση ότι τα ζητήματα των ΜμΕ θα αναδεικνύονται με τεκμηρίωση και επιμονή σε έναν κεντρικό ευρωπαϊκό κοινωνικό εταίρο».