«Με το πόδι στο γκάζι» η ΔΙΑΣ – Από 15 Ιανουαρίου τα νέα όρια συναλλαγών σε IRIS

Από 15 Ιανουαρίου 2025 αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τα νέα όρια για άμεσες μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών και για άμεσες πληρωμές σε ελεύθερους επαγγελματίες – ατομικές επιχειρήσεις, όπως έκανε γνωστό η κα. Σταυρούλα Καμπουρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΙΑΣ ΑΕ.

Τα νέα όρια θα διαμορφωθούν στα 1.000 ευρώ σε P2P (άμεση μεταφορά χρημάτων μεταξύ ιδιωτών) και 1.000 ευρώ σε P2B (για άμεση πληρωμή σε ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις μέσω της χρήσης ΑΦΜ, κινητού τηλεφώνου ή QR code). Το μηνιαίο μηνιαίο αθροιστικό όριο, θα φτάσει στο ποσό των 5.000 ευρώ, για μεταφορές μεταξύ φυσικών προσώπων, ενώ για τις εμπορικές συναλλαγές διατηρείται το καθεστώς χωρίς όρια».

Η κα. Καμπουρίδου έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην αλλαγή κουλτούρας στο χώρο των πληρωμών που συντελείται με ραγδαιότητα τα τελευταία χρόνια, με τη ΔΙΑΣ να είναι στην πρώτη γραμμή μέσω των διάφορων εργαλείων που έχει αναπτύξει. Στρατηγικά προτάγματα της εταιρείας αποτελούν η σταθερότητα, η καινοτομία και η αξιοπιστία.

Εντός του 2025, μέσω των διατραπεζικών υπηρεσιών της ΔΙΑΣ εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν 540 εκατ. συναλλαγές, συνολικής αξίας 520 δισ. ευρώ. Οι χρήστες στο πεδίο του P2P φτάνουν τα 4,25 εκατ. μέχρι στιγμής, με την περιοδικότητα εγγραφών να κινείται πέριξ των 2.300 χρηστών την ημέρα. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών που πραγματοποιείται ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ το υψηλότερο σημείο που έχουν φτάσει είναι τα 500 εκατ. ημερησίως. Από την άλλη, ο αριθμός των χρηστών σε P2B, δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες, φτάνει τις 580 χιλ. με έως 15.000 συναλλαγές ημερησίως. Υψηλή υιοθέτηση, όπως επισήμανε η κα. Καμπουρίδου, καταγράφεται από τους κλάδους υγείας, αισθητικής και των μηχανικών.

Σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης για τη ΔΙΑΣ αποδεικνύεται η υπηρεσία IRIS Commerce (πληρωμή σε ηλεκτρονικό κατάστημα, POS). Σύμφωνα με την κα. Καμπουρίδου, 1,2 εκατ. κάτοχοι POS – έμποροι προσφέρουν τον καινοτόμο τρόπο αποδοχής πληρωμών, όπως και 72 χιλ. eshops. Η υπηρεσία επιτρέπει στους πελάτες να πραγματοποιούν συναλλαγές χωρίς κάρτα, απλώς με σάρωση QR κωδικού μέσω του mobile banking της τράπεζας επιλογής τους.

Η αξία των συναλλαγών μέσω του commerce καλύπτει περίπου το 41% του συνόλου του IRIS, φτάνοντας στα 4,5 δισ. ευρώ περίπου από τις αρχές του τρέχοντος έτους (από όλους τους βραχίονες του IRIS αγγίζουν τα 11 δισ. ευρώ). Επίσης, από την εφαρμογή του IRIS σε φυσικό σημείο, ο όγκος συναλλαγών διαμορφώνεται στις 100 χιλ. συναλλαγές, με μεγαλύτερη απήχηση σε σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, φαρμακεία.

Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου – αν και κάπως πρώιμα για να υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα – το instant credit transfer (άμεσες πληρωμές) καλύπτει περίπου το 40% των μεταφορών πίστωσης, όταν στην Ευρωζώνη, ο μέσος όρος διαμορφώνεται στο 26,4%.

Ευρύτερα, η κα. Καμπουρίδου επισήμανε πως το πλαίσιο άμεσων πληρωμών δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τις κάρτες, αλλά συμπληρωματικά. Μάλιστα, το IRIS, δημιουργεί μεγαλύτερη κινητικότητα στα ψηφιακά «κανάλια» των τραπεζών υποστηρίζοντας έτι περαιτέρω την ισχυροποίηση των δεσμών αυτών με τους πελάτες, στοιχείο που «φρενάρει» την επιθετική είσοδο και απόκτηση μεριδίων από τις ψηφιακές τράπεζες.

Επιπλέον, σημαντικές διευκολύνσεις στις πληρωμές φέρνει η επέκταση του IRIS και κυρίως η διασύνδεση αυτού με αντίστοιχες ευρωπαϊκές πλατφόρμες πληρωμών. Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πληρωμών (EuroPA) συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πληρωμών (EPI) για να διερευνήσει ένα σύστημα αποστολής διασυνοριακών συναλλαγών σε όλη την ήπειρο χρησιμοποιώντας ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο τοπικών λύσεων πληρωμών. Με αυτό τον τρόπο ευρωπαϊκές χώρες επιταχύνουν τις διαδικασίες προώθησης των ψηφιακών διασυνοριακών πληρωμών σε όλη την Ευρώπη, μέσω του EuroRA. Σε αυτό εντάσσεται το ελληνικό σύστημα πληρωμών IRIS, με την Ελλάδα να προσθέτει το δικό της κομμάτι σε ένα ψηφιακό μέλλον χωρίς σύνορα.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ξεκινά με 10 χώρες και περίπου 100 εκατομμύρια χρήστες αποτελώντας ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Με την προσθήκη των 4,25 εκατ. χρηστών του IRIS, η συνολική βάση χρηστών του EuroPA θα ξεπεράσει τα 105 εκατ. χρήστες από δέκα ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Πολωνία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία, Σουηδία και Ανδόρρα. Αρκετές ακόμη χώρες βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης στο συγκεκριμένο project, τη στιγμή που ο στόχος υλοποίησης για την Ελλάδα, αρχικά για το P2P, έχει τεθεί για εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Προτεραιότητα της ΔΙΑΣ για το νέο έτος είναι η διασύνδεση πετυχημένων account – to – account σχημάτων, όπως είναι το IRIS, με άλλα ευρωπαϊκά αντίστοιχα σχήματα, όπως είναι το Bizum στην Ισπανία, το Blik στην Πολωνία, το Twint στην Ελβετία και άλλα, ώστε υπάρξει ένα ευρύτερο δίκτυο το οποίο θα συνενώνει την εμπειρία και την τοπική κουλτούρα. Έπεται σύμφωνα με την κα. Καμπουρίδου η επέκταση σε γειτονιές που δεν έχουν τοπικό payment system, όπως για παράδειγμα η Μάλτα.