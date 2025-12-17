Νέος-γενικός-διευθυντής-της-pepsico-σε-Ελλάδα-και-Κύπρο

Η PepsiCo ανακοινώνει την τοποθέτηση του Konstantin Merkviladze στη θέση του Γενικού Διευθυντή για την Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες πλέον εντάσσονται στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Βαλτικής (SEEB). Η περιοχή SEEB περιλαμβάνει 16 αγορές και έχει έδρα τα περιφερειακά γραφεία της εταιρείας στο Βελιγράδι της Σερβίας.

Ο Konstantin Merkviladze διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε ηγετικούς ρόλους στους κλάδους λιανικής και FMCG, με σημαντική πορεία στους τομείς του μάρκετινγκ, των πωλήσεων και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Προερχόμενος από τη Γεωργία, έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής της PepsiCo στον Καύκασο (Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία), όπου με την ομάδα του πέτυχαν σταθερή αύξηση εσόδων – ιδιαίτερα στην κατηγορία των σνακ – και επιτυχημένη αναστροφή της κερδοφορίας του χαρτοφυλακίου γαλακτοκομικών. Στις αρχές του 2024 μετακινήθηκε στη Σερβία, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση της περιοχής Νότιας-Κεντρικής Ευρώπης και Βαλτικής (SCEB).

Με αφορμή τον νέο του ρόλο, ο Konstantin Merkviladze δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος που αναλαμβάνω αυτή τη θέση και ανυπομονώ να συνεργαστώ με τις ταλαντούχες, έμπειρες και πολυσυλλεκτικές ομάδες της PepsiCo στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Βαλτική. Στην Ελλάδα και την Κύπρο διαθέτουμε δυνατές ομάδες με βαθιά γνώση της αγοράς και των αναγκών των καταναλωτών. Πιστεύω απόλυτα στην κοινή μας δυναμική και είμαι βέβαιος ότι μαζί θα συνεχίσουμε να προωθούμε την καινοτομία, να επιταχύνουμε ανάπτυξη και να παραμένουμε κοντά στις κοινότητές μας».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Konstantin Merkviladze θα εποπτεύει τις δραστηριότητες της PepsiCo στον τομέα των σνακ και των ποτών σε μια ευρεία περιοχή αγορών, με την υποστήριξη μιας ομάδας που αριθμεί περισσότερους από 2.000 υπαλλήλους, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Με οδηγό τη φιλοδοξία της PepsiCo να καταστεί ο κορυφαίος ηγέτης στην αγορά έτοιμων τροφίμων και ποτών, θα επικεντρωθεί στην προώθηση της στρατηγικής ανάπτυξης και στην ενσωμάτωση μιας κουλτούρας προαγωγής ταλέντων, διασφαλίζοντας τη βιώσιμη πορεία ανάπτυξης της εταιρείας, με κεντρικό σύνθημα το «Winning with PepsiCo Positive, always, everywhere».

Ο κ. Merkviladze διαδέχεται την Inga Dengel, η οποία αποχωρεί από την εταιρεία, για να ακολουθήσει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.