Νέο-myethniki-app-από-την-Εθνική-Ασφαλιστική

Όλες οι υπηρεσίες του MyEthniki στο κινητό ή το tablet σας, με ένα “tap”. Τι αναφέρει η Εθνική Ασφαλιστική για τη νέα εφαρμογή.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση της εμπειρίας τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων και των συνεργατών της, η Εθνική Ασφαλιστική επενδύουμε συστηματικά σε σύγχρονες λύσεις που κάνουν την εξυπηρέτηση ακόμη πιο άμεση και αποτελεσματική. Με αυτόν τον στόχο, ανασχεδίασε την ψηφιακή πλατφόρμα MyEthniki ενώ παράλληλα παρουσίασε το νέο MyEthniki App, για smartphones και tablets.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με σύγχρονο σχεδιασμό, ταχύτατη απόκριση και πλοήγηση που πραγματοποιείται με ένα μόνο “tap”, το νέο MyEthniki App φέρνει όλες τις βασικές υπηρεσίες του MyEthniki απευθείας στα κινητά τηλέφωνα και τις φορητές συσκευές (iOS και Android), προσφέροντας μια ολοκληρωμένη, λειτουργική και ευχάριστη ψηφιακή εμπειρία εξυπηρέτησης.

Η νέα εφαρμογή παρέχει άμεση πρόσβαση στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, επιτρέποντας στους ασφαλισμένους να παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή τις παροχές και τις καλύψεις τους, να ενημερώνονται και να εξοφλούν τα ασφάλιστρά τους online, εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιούν πάγια εντολή για συγκεκριμένους κλάδους, να έχουν πρόσβαση σε χρήσιμα έγγραφα και να εντοπίζουν εύκολα και γρήγορα το δίκτυο συνεργαζόμενων νοσοκομείων και συνεργείων, με βάση την τοποθεσία τους.

Όπως τονίζεται, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το MyEthniki App καθοδηγεί τον ασφαλισμένο στα ενδεδειγμένα βήματα, ενώ επιτρέπει την υποβολή αιτημάτων και την άμεση γραπτή επικοινωνία με την εταιρεία, χωρίς αναμονή, απευθείας μέσα από την εφαρμογή. Παράλληλα, η εταιρεία αναβαθμίζει και την ψηφιακή πλατφόρμα MyEthniki, επενδύοντας διαρκώς στη βελτίωση των υπηρεσιών της.

Η νέα έκδοση της πλατφόρμας θα προσφέρει σύντομα περισσότερες δυνατότητες, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη ευκολία και αποτελεσματικότητα για τους ασφαλισμένους. Το MyEthniki App είναι διαθέσιμο για εγκατάσταση μέσω Google Play και Apple App Store ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο εδώ.