ΝΔ-για-Κωνσταντοπούλου:-Είναι-μέτοχος-σε-ΜΚΟ,-δηλώνει-το-μερίδιό-της-στο-πόθεν-έσχες-της;

Ερωτήματα αναφορικά με τη σχέση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με ΜΚΟ, απηύθυνε στην αίθουσα της Ολομέλειας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης κατά τη συζήτηση επί του αιτήματος για άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, με φόντο αντιδικία της με δημοσιογράφο.

Σημειώνεται πως η βουλευτική ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου ήρθη με 227 θετικές ψήφους. Πέντε βουλευτές καταψήφισαν και 17 δήλωσαν «παρών».

Παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια, ο κ. Μηταράκης υποστήριξε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου, και το κόμμα της, εμφανίζεται ως μέτοχοι σε μια μη κυβερνητική οργάνωση. «Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνει το μερίδιο της στο πόθεν έσχες και το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής;», διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

«Για κάθε ψευδομήνυση και ψευδοαγωγή θα κάνω 3 αγωγές στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με αυτήν την ψευδομήνυση που προέρχεται από την ΝΔ ξεκινάμε. Να κρατάτε τον λογαριασμό και όποιος καθίσταται ηθικός αυτουργός μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες του» απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας πως η δημοσιογράφος που τη μήνυσε για συκοφαντική δυσφήμιση σχετίζεται με την κυβέρνηση. «Είναι συκοφαντία ότι η συγκεκριμένη είναι εργαζόμενη που της οφείλονται χρήματα. Έχει εισπράξει μέσω IΚΕ φάντασμα ποσό που αγγίζει 40.000 μέσα σε 5 μήνες και διεκδικεί άλλες 20.000 ευρώ», πρόσθεσε η ίδια.

Πηγές της ΝΔ έθεταν τα παρακάτω ερωτήματα: «Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνει το μερίδιο της στο πόθεν έσχες και το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής; Αναμένουμε απαντήσεις».

sofokleous10.gr

