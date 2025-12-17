«Οργουελιανό-πραξικόπημα»:-Γιατί-ξέσπασε-πόλεμος-ανάμεσα-στον-ιδρυτή-των-ben-&-jerry’s-και-τη-νέα-διοίκηση-της-magnum

Ένας απροσδόκητος πόλεμος έχει ξεσπάσει στον χώρο των παγωτών. Ο Μπεν Κόεν, συνιδρυτής των Ben & Jerry’s είναι σε ανοιχτή σύγκρουση με τη νέα μητρική εταιρεία Magnum Ice Cream Company καταγγέλοντας «οργουελιανές πρακτικές» και «αρπαγή εξουσίας» μετά την απομάκρυνση τριών μελών από το ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Όπως υποστηρίζει, οι αλλαγές στη διακυβέρνηση υπονομεύουν ευθέως την κοινωνική αποστολή που αποτέλεσε τον πυρήνα του brand επί δεκαετίες.

Ένταση μόλις μία εβδομάδα μετά το spin-off

Η Magnum, η μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία παγωτού παγκοσμίως, έκανε την επίσημη είσοδό της στα χρηματιστήρια μόλις την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από την απόσχιση από τη Unilever.

Ωστόσο, κληρονόμησε άμεσα τη μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ της Unilever και της Ben & Jerry’s για τον ρόλο και τα όρια της κοινωνικής αποστολής του brand.

Μέχρι τη Δευτέρα, τρία μέλη του ανεξάρτητου διοικητικού συμβουλίου της Ben & Jerry’s είχαν κριθεί «μη επιλέξιμα», στο πλαίσιο αλλαγών στους όρους λειτουργίας του Δ.Σ.

«Λένε ότι ενισχύουν την αποστολή – στην πραγματικότητα τη διαλύουν»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ben & Jerry’s, Τζόχαναν Σενφ, έχει υποστηρίξει ότι οι αλλαγές – μεταξύ των οποίων όριο θητείας εννέα ετών, νέοι κανόνες λειτουργίας και υποχρέωση συμμόρφωσης με τον κώδικα δεοντολογίας της Magnum – ενισχύουν τη διαφάνεια και τη διακυβέρνηση.

Ο Μπεν Κόεν, ωστόσο, διαφωνεί κάθετα. «Λένε ότι ενισχύουν την κοινωνική αποστολή, ενώ στην πραγματικότητα τη διαλύουν. Λένε ότι θωρακίζουν το διοικητικό συμβούλιο, ενώ στην ουσία το αποδομούν», δήλωσε στο CNBC. «Πρόκειται για μια ακόμη απελπισμένη αρπαγή εξουσίας».

Στο στόχαστρο η πρόεδρος του Δ.Σ.

Η πρόεδρος του ανεξάρτητου Δ.Σ., Ανουράντα Μιτάλ, ενημερώθηκε ότι «δεν πληροί πλέον τα κριτήρια» για να συνεχίσει, έπειτα από «εσωτερικές έρευνες», χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις από την εταιρεία.

«Αρχικά προσπάθησαν να την απομακρύνουν με ανυπόστατες κατηγορίες ότι “δεν είναι κατάλληλη”. Όταν δεν μπόρεσαν να το στηρίξουν, είπαν απλώς ότι υπηρέτησε για πολύ καιρό», σχολίασε ο Κόεν, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία «αυθαίρετη και παράνομη».

Η Ben & Jerry’s πουλήθηκε στη Unilever το 2000, με ρητή πρόβλεψη ότι θα διατηρούσε ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο και πλήρη έλεγχο της κοινωνικής της αποστολής.

Από το 2021, όμως, οι ιδρυτές και το Δ.Σ. καταγγέλλουν προσπάθειες «φίμωσης» των κοινωνικών παρεμβάσεων της εταιρείας.

Η Unilever —και πλέον η Magnum— διατηρεί τον έλεγχο σε όλα τα οικονομικά και λειτουργικά ζητήματα που δεν σχετίζονται άμεσα με την κοινωνική αποστολή.

«Δεν καταλαβαίνουν την αξία του brand»

Ο Κόεν, ο οποίος εξακολουθεί να εργάζεται στην εταιρεία, εκτιμά ότι η παραμονή της Ben & Jerry’s στον όμιλο δεν έχει κανένα όφελος.

«Η αξία της Ben & Jerry’s είναι άρρηκτα δεμένη με τη θέση της ως επιχείρησης που ενδιαφέρεται για το κοινωνικό σύνολο, όχι απλώς για τη μεγιστοποίηση του κέρδους», υπογράμμισε.

Κατά τον ίδιο, οι επενδυτές θα ωφελούνταν περισσότερο αν η Magnum πουλούσε το brand και επένδυε σε «μεσαία, συμβατικά» σήματα — «εκεί όπου πραγματικά ξέρει να βγάζει χρήματα».

Η καμπάνια #FreeBenAndJerrys

Τον Σεπτέμβριο, οι Μπεν Κόεν και Τζέρι Γκρίνφιλντ ξεκίνησαν την καμπάνια #FreeBenAndJerrys, ζητώντας την επαναφορά της εταιρείας σε καθεστώς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας από κοινωνικά ευθυγραμμισμένους επενδυτές.

«Η ομάδα των επενδυτών υπάρχει και είναι έτοιμη», δήλωσε ο Κόεν, προσθέτοντας ότι η Unilever και η Magnum αρνούνται να παράσχουν τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται για μια σοβαρή αποτίμηση.

Τα μεγέθη και το διακύβευμα

Το 2024, η Ben & Jerry’s κατέγραψε έσοδα 1,1 δισ. ευρώ, αποτελώντας τον τρίτο μεγαλύτερο συνεισφέροντα εσόδων στον όμιλο παγωτών. Μαζί με τα Magnum, Cornetto και Heartbrand, τα τέσσερα brands αντιπροσώπευσαν το 82% των συνολικών εσόδων του ομίλου.

Η μετοχή της Magnum, μετά την εισαγωγή της στις αγορές του Άμστερνταμ και της Νέας Υόρκης στις 8 Δεκεμβρίου, έχει ενισχυθεί κατά περίπου 10%, με στόχο ανάπτυξης εσόδων 3%–5% από το 2026.

«Οι αξίες δεν γερνούν»

Η διοίκηση της Magnum έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι ιδρυτές θα έπρεπε να «παραδώσουν τη σκυτάλη». Ο Κόεν απαντά:

«Δεν πρόκειται για εμάς. Πρόκειται για τις αξίες. Και οι αξίες δεν γερνούν».