Πέντε-«μνηστήρες»-για-τον-τριπλό-κόμβο-στην-περιοχή-του-Σκαραμαγκά

Πέντε φορείς (κατασκευαστικοί όμιλοι και κοινοπραξίες) προσήλθαν στη διαδικασία κατάθεσης προφορών στο πλαίσιο του διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά και ολοκλήρωση ημιδιανοιχθέντος τμήματος της περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω για τη σύνδεσή της με την Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου», προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τους ομίλους Aktor και Άβαξ, την εταιρεία Αφοί Παπαϊωάννου και τις κοινοπραξίες Μέτκα – Δομική Κρήτης και ΕΚΤΕΡ – Τεχνική Έργων.

Βάσει επίσης πληροφοριών, η κοινοπραξία Μέτκα – Δομική έδωσε τη μεγαλύτερη έκπτωση, περίπου 21%, ενώ ακολούθησαν στη σειρά μειοδοσίας οι Aktor (14%), Αφοί Παπαϊωάννου (8,2%), η κοινοπραξία της ΕΚΤΕΡ με περίπου 6% και η Άβαξ με έκπτωση 1,5%. Θα ακολουθήσουν οι έλεγχοι των δικαιολογητικών και των τεχνικών – οικονομικών στοιχείων και οι λοιπές τυπικές ενέργειες πριν αναδειχθεί ο ανάδοχος.

Όπως εκτιμάται, το εν λόγω έργο, το πρώτο οδικό έπειτα από χρόνια στο Λεκανοπέδιο, θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος σε μια περιοχή όπου ταλαιπωρούνται καθημερινά χιλιάδες οδηγοί, ενώ θα προσφέρει εναλλακτική διαδρομή από την Αττική Οδό προς τον Πειραιά και τα νοτιοδυτικά προάστια, συμβάλλοντας και στην αποσυμφόρηση της Λεωφόρου Κηφισού.

Τα προσδοκώμενα οφέλη

Τα προσδοκώμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου είναι τα εξής:

Δημιουργία ενιαίου άξονα Λ. Σχιστού – Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω.

Εξάλειψη των κυκλοφοριακών προβλημάτων στη Λ. Σχιστού.

Εκτροπή της κυκλοφορίας από τη Λ. Κηφισού στον νέο άξονα Σχιστού – ΔΠΛΑ.

Αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Αθηνών–Κορίνθου με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στην περιοχή των κόμβων Σχιστού–Σκαραμαγκά.

Ειδικότερα το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τρεις κύριους ανισόπεδους κόμβους:

Τον Ανισόπεδο Ημικόμβο Σκαραμαγκά, που θα συνδέει την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Αιγάλεω (ΔΠΛΑ) με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου και τη Λεωφόρο Σχιστού. Τον Αναβαθμισμένο Ανισόπεδο Κόμβο Σχιστού, με ανακατασκευή της υπάρχουσας γέφυρας για εξυπηρέτηση στη Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και τη Δυτική Περιφερειακή (2 λωρίδες) και κατασκευή δεύτερης γέφυρας άνω διάβασης για κίνηση από Αθήνα προς Σχιστό, Τον νέο Ανισόπεδο Κόμβο Ναυπηγείων, που θα αντικαταστήσει τον σημερινό ισόπεδο σηματοδοτούμενο κόμβο στη διασταύρωση της Λεωφόρου Σχιστού με την οδό Παλάσκα.

Προβλέπεται επίσης η ολοκλήρωση του τελευταίου τμήματος της ΔΠΛΑ, μήκους 1,5 χλμ., καθώς και η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Αθηνών–Κορίνθου μεταξύ του ανισόπεδου ημικόμβου Σκαραμαγκά και ανισόπεδου κόμβου Σχιστού με αύξηση και αναδιαμόρφωση των λωρίδων κυκλοφορίας αυτής.

Περιλαμβάνονται ακόμη η κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου συλλεκτήρων ομβρίων της περιοχής, που εξυπηρετεί και τα παραπάνω οδικά έργα και τα λοιπά συνοδά έργα, όπως συνδέσεις με τοπικά οδικά δίκτυα, ισόπεδοι κόμβοι, παράπλευρα οδικά δίκτυα, έργα διευθέτησης ρεμάτων, αποχέτευσης ομβρίων – αποστράγγισης, και έργα σήμανσης και ασφάλισης.

Πρόβλεψη υπάρχει και για 3 Προαιρέσεις: