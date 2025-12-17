ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ για πληρωμές αγροτών: «Επιτελικό μπάχαλο» – «Έχουμε λάθος κυβέρνηση»

Για «επιτελικό μπάχαλο» κάνει λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς για τις πληρωμές της Βασικής και της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης για τους αγρότες, ενώ και ο ΣΥΙΖΑ αναφέρει πως «δεν έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει κάθε μέρα λάθη, έχουμε τη λάθος κυβέρνηση».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση χθες εξήγγειλε την καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και των ποσών της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης. Αντί να το υλοποιήσε , όχι μόνο δεν κατέβαλε τα ποσά αλλά προχώρησε στην παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς του ΕΛΓΑ από τις καταθέσεις των δικαιούχων αγροτών πριν πιστωθούν τα παραπάνω οφειλόμενα ποσά. Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου».

«Σήμερα το πρωί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με δελτία Τύπου προσπαθεί να δικαιολογηθεί και να ρίξει την ευθύνη αποκλειστικά στον τεχνικό σύμβουλο. Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει κόκκινο», καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.

Το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα αναφέρει:

«Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός: και δεν κατέβαλαν στους αγρότες τις ενισχύσεις που δικαιούνται και τους δέσμευσαν χρήματα για εισφορές στον ΕΛΓΑ. Οι «άριστοι» του κ. Μητσοτάκη απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν ούτε τις στοιχειώδεις πληρωμές, παρά τις καθυστερήσεις και τις ψεύτικες υποσχέσεις, ούτε να σεβαστούν τον αγροτικό κόσμο.

Αυτό που συνέβη δεν είναι ένα τεχνικό λάθος ή αστοχία. Είναι το αποτέλεσμα ανικανότητας, διάλυσης και πλήρους αδιαφορίας της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα. Είναι η πλήρης πολιτική αποτυχία.

Διέλυσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού πρώτα έκαναν επιδρομή οι γαλάζιες ακρίδες, απαξίωσαν κάθε μηχανισμό στήριξης και μετατρέπουν τις αγροτικές ενισχύσεις σε πεδίο αυθαιρεσίας και εμπαιγμού.

Την ώρα που τα γαλάζια σκάνδαλα συσσωρεύονται και οι ευθύνες συγκαλύπτονται, οι αγρότες πληρώνουν ακριβά το κόστος μιας κυβέρνησης που λειτουργεί χωρίς σχέδιο, χωρίς έλεγχο και χωρίς αξιοπιστία.

Ζητούν κατανόηση και υπομονή από τους αγρότες, αφού τους αδειάζουν τα ταμεία, αλλά δεν απαντούν ούτε στο πώς θα πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ούτε στο πώς θα ζήσουν.

Καμία εμπιστοσύνη σε έναν πρωθυπουργό που αποδεικνύεται ανίκανος να εγγυηθεί τα αυτονόητα και δεδουλευμένα.

Καμία ανοχή σε μια κυβέρνηση που οδηγεί τον πρωτογενή τομέα σε αφανισμό.

Ο αγροτικός κόσμος δεν αντέχει άλλη κοροϊδία. Οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες και βαραίνουν αποκλειστικά την κυβέρνηση.

Δεν είναι μια κυβέρνηση που «απλώς» κάνει κάθε μέρα λάθη, είναι η λάθος κυβέρνηση και πρέπει να φύγει. Το συντομότερο».



