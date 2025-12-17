Ποιοι-κατασκευαστικοί-όμιλοι-«δίνουν-μάχη»-για-τον-Τριπλό-Κόμβο-Σκαραμαγκά

Στην διαδικασία συμμετείχαν οι όμιλοι AKTOR, ΑΒΑΞ, η ΜΕΤΚΑ σε συνεργασία με τη Δομική Κρήτης, η ένωση εταιρειών ΕΚΤΕΡ – Τεχνική Έργων και η εταιρεία Αφοί Παπαϊωάννου. Ποιο είναι το έργο των 70 εκατ. ευρώ.

Πέντε όμιλοι και σχήματα έδωσαν το παρών, όπως τουλάχιστον αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά και ολοκλήρωση ημιδιανοιχθέντος τμήματος της περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω για τη σύνδεσή της με την Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου», προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, στην διαδικασία συμμετείχαν οι όμιλοι AKTOR, ΑΒΑΞ, η ΜΕΤΚΑ σε συνεργασία με τη Δομική Κρήτης, η ένωση εταιρειών ΕΚΤΕΡ – Τεχνική Έργων και η εταιρεία Αφοί Παπαϊωάννου.

Το ενδιαφέρον του διαγωνισμού, πέρα από τα οφέλη του, είναι και ότι πρόκειται για το πρώτο έργο που προχωρά στην Αττική εδώ και χρόνια, αν συνυπολογίσουμε ότι έχει «παγώσει» η επέκταση της Λ. Κύμης.

Τα οφέλη

Όπως έχει αναφέρει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, το έργο θα συμβάλει καθοριστικά στον περιορισμό του κυκλοφοριακού προβλήματος σε μια περιοχή όπου ταλαιπωρούνται καθημερινά χιλιάδες οδηγοί, ενώ θα προσφέρει εναλλακτική διαδρομή από την Αττική Οδό προς τον Πειραιά και τα νοτιοδυτικά προάστια, συμβάλλοντας και στην αποσυμφόρηση της Λεωφόρου Κηφισού. Τα προσδοκώμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου είναι τα εξής:

Δημιουργία ενιαίου άξονα Λ. Σχιστού – Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω.

Εξάλειψη των κυκλοφοριακών προβλημάτων στη Λ. Σχιστού.

Εκτροπή της κυκλοφορίας από τη Λ. Κηφισού στον νέο άξονα Σχιστού – ΔΠΛΑ.

Αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Αθηνών–Κορίνθου με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στην περιοχή των κόμβων Σχιστού–Σκαραμαγκά.

Με την ολοκλήρωσή του θα αναβαθμιστεί ο οδικός διάδρομος Σχιστού – Σκαραμαγκά – Αιγάλεω και θα επέλθει μείωση της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Κηφισού. Γενικότερα η προσδοκία είναι να βελτιωθούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες και να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια σε ένα από τα πλέον επιβαρυμένα τμήματα του Λεκανοπεδίου.

Το έργο

Ειδικότερα ως προς το έργο που δρομολογήθηκε, το φυσικό του αντικείμενο περιλαμβάνει τρεις κύριους ανισόπεδους κόμβους:

Τον Ανισόπεδο Ημικόμβο Σκαραμαγκά, που θα συνδέει την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Αιγάλεω (ΔΠΛΑ) με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου και τη Λεωφόρο Σχιστού.

Τον Αναβαθμισμένο Ανισόπεδο Κόμβο Σχιστού, με ανακατασκευή της υπάρχουσας γέφυρας για εξυπηρέτηση στη Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και τη Δυτική Περιφερειακή (2 λωρίδες) και κατασκευή δεύτερης γέφυρας άνω διάβασης για κίνηση από Αθήνα προς Σχιστό,

Τον νέο Ανισόπεδο Κόμβο Ναυπηγείων, που θα αντικαταστήσει τον σημερινό ισόπεδο σηματοδοτούμενο κόμβο στη διασταύρωση της Λεωφόρου Σχιστού με την οδό Παλάσκα.

Προβλέπεται επίσης η ολοκλήρωση του τελευταίου τμήματος της ΔΠΛΑ, μήκους 1,5 χλμ., καθώς και η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Αθηνών–Κορίνθου μεταξύ Σκαραμαγκά και Σχιστού, μεταξύ του ανισόπεδου ημικόμβου Σκαραμαγκά και ανισόπεδου κόμβου Σχιστού με αύξηση και αναδιαμόρφωση των λωρίδων κυκλοφορίας αυτής.

Επιπροσθέτως, περιλαμβάνονται η κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου συλλεκτήρων ομβρίων της περιοχής, που εξυπηρετεί και τα παραπάνω οδικά έργα και τα λοιπά συνοδά έργα, όπως συνδέσεις με τοπικά οδικά δίκτυα, ισόπεδοι κόμβοι, παράπλευρα οδικά δίκτυα, έργα διευθέτησης ρεμάτων, αποχέτευσης ομβρίων – αποστράγγισης, και έργα σήμανσης και ασφάλισης.

Ακόμη προβλέπονται και 3 Προαιρέσεις: 1: Η κατασκευή μέρους των κλάδων Κορίνθου – Σχιστό και Σχιστό – Αθήνα του Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού και του κλάδων Αθήνα – Παλάσκα και Παλάσκα Σχιστό του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων. 2: οι εργασίες συντήρησης / επισκευής της υφιστάμενης γέφυρας του Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού και 3: η κατασκευή ημικόμβου σύνδεσης με την περιοχή του Ασπροπύργου.