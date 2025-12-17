Ποιος-είναι-ο-«Αστερίξ»-που-τα-βάζει-με-την-τεχνολογική-«αυτοκρατορία»-των-ΗΠΑ

Για πάνω από δέκα χρόνια, η γαλλική εταιρεία NanoXplore κατασκεύαζε ημιαγωγούς υψηλής αξιοπιστίας για τη διαστημική βιομηχανία.

Πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση που ειδικεύεται σε ηλεκτρονικά μικροτσίπ, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση δορυφόρων σε ακραίες συνθήκες, όπου η ανθεκτικότητα και η τεχνολογική εξειδίκευση αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις. Οι ημιαγωγοί της NanoXplore αποτελούν βασικό εξάρτημα των ενσωματωμένων υπολογιστών που λειτουργούν τους δορυφόρους των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Galileo και Copernicus, καθώς είναι ανθεκτικοί στην ηλιακή ακτινοβολία.

Τώρα, όμως, στην εποχή του κολοσσιαίου επανεξοπλισμού της Ευρώπης, η NanoXplore πραγματοποιεί μια αλλαγή κλίμακας και επενδύει πλέον στην Αμυνα, με στόχο να μειώσει την εξάρτηση της ΕΕ από αυτά τα κρίσιμα υλικά, που σχεδιάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατασκευάζονται κυρίως στην Ταϊβάν.

Συνεργασία με κατασκευαστή πυραύλων

Η εταιρεία συγκέντρωσε μάλιστα κεφάλαια ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ από τον ευρωπαϊκό κατασκευαστή πυραύλων MBDA και το Γαλλικό Ταμείο Καινοτομίας στην Άμυνα.

Η NanoXplore ισχυρίζεται ότι είναι η μόνη ευρωπαϊκή εταιρεία που ειδικεύεται σε προσαρμόσιμα ηλεκτρονικά τσιπ (FPGA), τα οποία, σε αντίθεση με τις κεντρικές μονάδες με σταθερή αρχιτεκτονική (CPU), μπορούν να επαναπρογραμματιστούν ανάλογα με τις ανάγκες της αποστολής.

«Το μήνυμα είναι σαφές: Θέλουμε να γίνουμε ένας παράγοντας στον αμυντικό τομέα, ο οποίος ανθίζει», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Εντουάρ Λεπάπ, διευθύνων σύμβουλος της NanoXplore. «Χωρίς ηλεκτρονικά, ένα αμυντικό σύστημα είναι άχρηστο, όπως ακριβώς ένας δορυφόρος. Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των εξαρτημάτων είναι αμερικανικά και κατασκευάζονται στην Ταϊβάν», προσθέτει.

Ο 40χρονος Λεπάπ, απόφοιτος σχολής διοίκησης επιχειρήσεων και πρώην στέλεχος επενδυτικής τράπεζας, ίδρυσε την εταιρεία το 2013 με τον πατέρα του, μηχανικό, και πέντε συνεργάτες.

Σήμερα η εταιρεία του έχει σχεδόν 150 συνεργάτες και ο ίδιος την βλέπει ως έναν «Αστερίξ που μάχεται εναντίον της αυτοκρατορίας των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, όπως η AMD και η Intel.

Προηγμένες λειτουργίες λογισμικού

Τα σύγχρονα στρατιωτικά συστήματα βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε ενσωματωμένες, αναδιαμορφώσιμες και ανθεκτικές, υπολογιστικές δυνατότητες.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι επίγειες πλατφόρμες αεράμυνας και ο ναυτικός πολεμικός εξοπλισμός, ενσωματώνουν προηγμένες λειτουργίες λογισμικού και τεχνητής νοημοσύνης. «Τα εξαρτήματα πρέπει να πληρούν τις αυξημένες απαιτήσεις για κυβερνοασφάλεια, προστασία δεδομένων και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα την ανθεκτικότητα για την οποία φημίζεται η εταιρεία», τονίζει ο Διευθύνων σύμβουλος της NanoXplore. Αυτή η βιομηχανική ανάπτυξη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης των ευρωπαϊκών αλυσίδων στον τομέα της άμυνας. Η εξάρτηση από μη ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, η οποία ήταν ανεκτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, τυγχάνει πλέον αυξημένου ελέγχου λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, προσθέτει.

Ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη

Πέρα από την δημιουργία νέων προϊόντων, η NanoXplore έχει ευρύτερες φιλοδοξίες ανάπτυξης στον τομέα των αμυντικών εφαρμογών σε όλη την Ευρώπη.

Η γαλλική εταιρεία, η οποία αντιπροσωπεύει σήμερα το 10% της ευρωπαϊκής αγοράς, στοχεύει να «αντικαταστήσει τουλάχιστον το 50%» των αμερικανικών εξαρτημάτων «εντός τεσσάρων έως πέντε ετών».

Σύντομα πάντως, η γαλλική εταιρεία θα αναγκαστεί να στραφεί στον Ταϊβανέζικο γίγαντα των ημιαγωγών TSMC, που κατασκευάζει τα πιο προηγμένα μικροτσίπ, κυρίως για την Apple, την Nvidia, την AMD και αμυντικές εταιρείες.

Η αγορά ημιαγωγών παραμένει πάντως εξαιρετικά ασταθής, επισημαίνει ο Λεπάπ, υπενθυμίζοντας ότι ολόκληροι τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία παρέλυσαν από την έλλειψη τσιπ κατά τη διάρκεια της Covid. Προειδοποιεί μάλιστα για τους κινδύνους «να προκληθεί σεισμός» σε ολόκληρη την αμυντική μηχανή της ΕΕ, αν αύριο ξεσπάσει μια γεωπολιτική σύγκρουση μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν.