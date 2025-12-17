«Πράσινο-φως»-και-από-το-Ευρωκοινοβούλιο-για-την-κατάργηση-εισαγωγών-ρωσικού-φυσικού-αερίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου το φθινόπωρο του 2027.

Θεωρητικά στόχος της απόφασης είναι να στερηθεί η Ρωσία των πόρων που χρηματοδοτούν τον πόλεμο της στην Ουκρανία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία το κείμενο αυτό, το οποίο πρέπει ακόμη να λάβει την τελική έγκριση των κρατών μελών με ειδική πλειοψηφία – κάτι που συνήθως αποτελεί τυπική διαδικασία.

Η συμφωνία περιλαμβάνει μια δεσμευτική, σταδιακή απαγόρευση των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και φυσικού αερίου μέσω αγωγών από τη Ρωσία. Βάσει του σχεδίου, για βραχυπρόθεσμες συμβάσεις που υπογράφτηκαν πριν από τη 17η Ιουνίου 2025, η απαγόρευση θα ισχύσει από την 25η Απριλίου 2026 για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) και από την 17η Ιουνίου 2026 για το αέριο που μεταφέρεται μέσω αγωγών.

Για μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας ΥΦΑ, η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027, όπως προβλέπει η 19η δέσμη ευρωπαϊκών κυρώσεων στη Ρωσία. Για τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις εισαγωγής αερίου που μεταφέρεται μέσω αγωγών, οι εισαγωγές θα απαγορευθούν από την 30ή Σεπτεμβρίου 2027, με προϋπόθεση την εκπλήρωση των στόχων για τα αποθέματα αερίου, και το αργότερο ως την 1η Νοεμβρίου 2027.