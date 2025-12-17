Προοδευτική:-Προχωρά-σε-ΑΜΚ-υπέρ-της-lda-capital

Σε συνέχεια της εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε με την από 04.01.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.», κατά τη συνεδρίασή του της 17.10.2025 αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού €222.399,90 με σκοπό την διευθέτηση οφειλής που απορρέει από την Σύμβαση με τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό «LDA Capital Limited», μέσω της έκδοσης 741,333 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 (οι «Νέες Μετοχές») η κάθε μία, με παραίτηση των παλαιών μετόχων και υπέρ του ως άνω χρηματοπιστωτικού οργανισμού και εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»).

Η εταιρεία ανακοίνωσε τη διενέργεια έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 5 Ιανουαρίου, ενώ μεταξύ των θεμάτων περιλαμβάνεται η ενημέρωση των μετόχων για το θέμα της LDA Capital.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας με τον αλλοδαπό χρηματοπιστωτικό οργανισμό LDA Capital Limited, η οποία και δημοσιοποιήθηκε στο επενδυτικό κοινό στις 04/10/2022, για χρηματοδότηση της εταιρείας έως του ποσού 20 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω σταδιακών αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση, η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε την έκδοση των νέων μετοχών με σκοπό την άμεση κι εν τοις πράγμασι υλοποίηση της εν λόγω Σύμβασης, όπως αυτή παρουσιάστηκε κι αναλυτικά επεξηγήθηκε στους μετόχους της Εταιρείας κατά τις διαδοχικές έκτακτες γενικές συνελεύσεις κατά το έτος 2022 και τις αρχές του έτους 2023, που στόχο είχαν την ενημέρωση των μετόχων, αλλά και την παροχή των σχετικών εγκρίσεων προς το Δ.Σ. της Εταιρείας.

Λόγω της παρέλευσης εύλογου χρονικού διαστήματος από τις αρχές του έτους 2023, παρατίθενται για ακόμα μια φορά οι βασικοί όροι της Συμβάσης της Εταιρείας με τον επενδυτικό οργανισμό:

α. Ο επενδυτικός οργανισμός θα έχει διαθέσιμα κεφάλαια προς επένδυση στην Εταιρεία έως το ποσό των 20 εκατομμυρίων Ευρώ σε βάθος τριετίας από την υπογραφή της Συμβάσης (Σεπτέμβριος του 2025).

β. Η τοποθέτηση των κεφαλαίων θα γίνεται μετά από αίτηση της Εταιρείας προς τον επενδυτικό οργανισμό. Συνεπώς, η τοποθέτηση των εν λόγω κεφαλαίων δε θα γίνει άπαξ, αλλά εξαρτάται από τον αριθμό των αιτημάτων που θα κάνει η Εταιρεία.

γ. Το εκάστοτε αίτημα της Εταιρείας, π.χ. αίτημα για χρηματοδότηση 1 εκατομμυρίου Ευρώ, περνά από την επενδυτική επιτροπή του οργανισμού και αυτή έχει τη δυνατότητα να το κάνει αποδεκτό ως έχει, να το διπλασιάσει ή να εγκρίνει τη χρηματοδότηση του 50% του αιτήματος.

δ. Το εγκεκριμένο ποσό θα δίδεται στην Εταιρεία κι εκείνη έχει την υποχρέωση να παραδώσει τον αντίστοιχο αριθμό νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Συνεπώς, κάθε φορά θα γίνεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με παραίτηση δικαιώματος των παλαιών μετόχων και υπέρ του επενδυτικού οργανισμού.

ε. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών θα καθορίζεται από τη μέση τιμή της μετοχής στο δεκαπενθήμερο από την παραλαβή του αιτήματος χρηματοδότησης. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι αν το αίτημα γίνει όταν η μετοχή διαπραγματεύεται, π.χ. στο € 0,65, και η μέση τιμή κυμανθεί στα ίδια επίπεδα το προκαθορισμένο διάστημα, η τιμή έκδοσης θα είναι το € 0,65.

ζ. Υπάρχει ορισμένος περιορισμός ότι ο επενδυτικός οργανισμός δε μπορεί να κατέχει πάνω από το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω πολιτικής και όρων risk management του οργανισμού, καθώς και από το γεγονός ότι ο εν λόγω επενδυτής δεν είναι στρατηγικός.

η. Στους όρους της Συμβάσης περιλαμβάνεται η υποχρέωση της Εταιρείας για την έκδοση (“Warrants” επί μετοχών – “δικαιώματα προαίρεσης” ) με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του οργανισμού. Η εταιρεία με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.11.2022 προχώρησε στην έκδοση 1.216.000 δικαιωμάτων προαίρεσης υπέρ του οργανισμού με τιμή άσκησης € 0,453 ανά μετοχή. Λόγω του ότι η έξοδος από το καθεστώς επιτήρησης καθυστέρησε και δεν επιτεύχθηκε στους αρχικά προγραμματισμένους χρόνους. Το Δ.Σ., για την ουσιαστικότερη και πιο αποτελεσματική εκτέλεση της Σύμβασης πέτυχε παράταση στην διάρκεια της υφιστάμενης συμφωνίας κατά ένα έτος, άρα και τη διάρκειας άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων κατά ένα έτος, σε προκαθορισμένο τίμημα € 0,304 ευρώ. Τα συγκεκριμένα δικαιώματα δεν έχουν ασκηθεί μέχρι σήμερα και υπάρχουν ως πρόβλεψη στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε δείτε την έκθεση Δικαιωμάτων Προαίρεσης.

θ. Επίσης, στους όρους της Συμβάσης περιλαμβάνεται η υποχρέωση της Εταιρείας για την πληρωμή ενός handling fee (Αμοιβή διαχείρισης), λόγω της διαθεσιμότητας για εύλογο χρονικό διάστημα των εν λόγω κεφαλαίων (3 έτη). Στη Σύμβαση υπήρχε η πρόβλεψη το εν λόγω ποσό να γίνει offset, εάν η Σύμβαση υλοποιούνταν εντός των πρώτων 12-μηνων από την υπογραφή της. Λόγω του ότι η έξοδος από το καθεστώς επιτήρησης καθυστέρησε και δεν επιτεύχθηκε στους αρχικά προγραμματισμένους χρόνους, η Εταιρεία έχει τη συγκεκριμένη υποχρέωση όπως αυτή περιγράφεται πιο πάνω και γι΄ αυτό το λόγο προχώρησε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού €222.399,90 μέσω της έκδοσης 741,333 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών. Εκκρεμεί η εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση από το Χ.Α., λόγω της σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ι. Καίτοι στη Σύμβαση υπήρχε πρόβλεψη εγγυοδοσίας μέσω ενεχυρίασης συγκεκριμένου αριθμού μετοχών, αυτή δε ενεργοποιήθηκε ποτέ.

Συνεπώς, οι αποφάσεις του Δ.Σ. είχαν κι έχουν ως γνώμονα την άμεση και πιο αποτελεσματική υλοποίηση της συγκεκριμένης Συμφωνίας με σκοπό τη χρηματοδότηση της Εταιρείας.

2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου -Σκοπός

Όπως έχει επικοινωνηθεί στο επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της Εταιρείας μέσω σχετικών ανακοινώσεων και σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ., η υλοποίηση της εν λόγω Σύμβασης είναι στρατηγικής σημασίας για την Εταιρεία, καθώς θα επιτρέψει την πιο άμεση κι ουσιαστική υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της.

Ο κύριος στρατηγικός σχεδιασμός της εταιρείας παραμένει στην επικέντρωσή της σε έργα και επενδύσεις που σχετίζονται με την Αειφόρο ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες στην υφιστάμενη αγορά. Υπενθυμίζεται ότι κύριος στρατηγικός σχεδιασμός της Εταιρείας αποτελεί εκτός από την κύρια έως τώρα κατασκευαστική της δραστηριότητα, η μετάβαση σε φιλόδοξη επιχειρηματική στρατηγική υψηλότερης ανάπτυξης και επεκτάσιμων τεχνολογιών.

Η μεταφορά των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών μετά από μακροχρόνια περίοδο ολοκληρώνει έναν σημαντικό πρώτο κύκλο ενεργειών της Διοίκησης για την επαναφορά της Εταιρείας σε τροχιά βιωσιμότητας και σηματοδοτεί την απαρχή ενός δευτέρου για την περαιτέρω ανάπτυξη της.

Για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας, η εκτέλεση της Σύμβασης με την «LDA Capital Limited» είναι ουσιώδους σημασίας, καθώς, καίτοι η Εταιρεία έχει επιτυχώς διευθετήσει παλιές εκκρεμότητες με τραπεζικά ιδρύματα, δεν είναι ακόμα σε θέση ν’ αντλήσει σημαντικά κεφάλαια μέσω αυτών.

3. Λόγοι που επιβάλουν την κατάργηση του Δικαιώματος Προτίμησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θεωρεί συμφέρουσα και επιβεβλημένη για την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος, την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, στο πλαίσιο της ανωτέρω Αύξησης, για τους ακόλουθους λόγους:

Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης θα επιτρέψει την είσοδο νέων επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, δυνατότητα που θα οδηγήσει και σε στρατηγικές συνεργασίες που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της εταιρείας και θα επιτρέψει την ταχύτερη ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδιασμού της, εξασφαλίζοντας την ρευστότητα που απαιτείται για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της.