«Πόλεμος» στην εξεταστική: Η Κωνσταντοπούλου τραβούσε βίντεο μέσα στην αίθουσα – Τι είπε για την ΜΚΟ

Απαντήσεις στα ερωτήματα της Νέας Δημοκρατίας με τη σχέση της Πλεύσης Ελευθερίας με ΜΚΟ έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά από σφοδρή σύγκρουση με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη.

«Αν η Νέα Δημοκρατία εννοεί τον φορέα “Δικαιοσύνη για Όλους”, σας λέω ότι είναι ο εκπαιδευτικός φορέας της Πλεύσης Ελευθερίας. Δημόσια και διαφανής η λειτουργία της. Δεν έχω σχέση με τη διαχείριση της, παρά μόνο με την ίδρυση της. Αυτό που γίνεται είναι απόπειρα λάσπης σε έντιμους ανθρώπους», δήλωσε η κα Κωνσταντοπούλου.

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, που την καλούσε να απαντήσει «αν τηρούνται οι κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων, ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία της ΜΚΟ και αν την δηλώνει στο πόθεν έσχες της».

Το θερμόμετρο πάντως χτύπησε «κόκκινο» μεταξύ των δύο μελών της εξεταστικής μετά τις κατηγορίες του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας για παράνομη βιντεοσκόπηση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

@zoekonstant Θαυμάστε τους… Τύφλα να έχει ο Ξυλούρης. Οι στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού, Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Μακάριος Λαζαρίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ στο διάλειμμα-διακοπή που τεχνηέντως έκανε η ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή, για να τους δώσει χρόνο, προφανώς κατ´εντολή Μητσοτάκη. Οι δυο τους γνωρίζονται από το 2013, που υπηρετούσαν στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν πρωοέγινε Υπουργός, μετά το «μαύρο» στην ΕΡΤ. Η επικοινωνία του μάρτυρα με οποιονδήποτε μετά την όρκισή του απαγορεύεται. Διαρκούσης της διακοπής ο Λαζαρίδης προσέβαλε ύπουλα για άλλη μια φορά τον πατέρα μου. Δείτε πόσο «γενναίος» είναι ο συκοφάντης… Αυτοί είναι οι «άνθρωποι του Προέδρου» Θαυμάστε τους και αναλογιστείτε ποιος και πώς κυβερνά #ΟΠΕΚΕΠΕ #Μαφία #Εγκληματική_Οργάνωση #Μητσοτάκης_gate #Μυλωνάκης_gate ♬ πρωτότυπος ήχος – zoekonstant

Λαζαρίδης: Κατά τη διάρκεια της διακοπής η σεξίστρια Κωνσταντοπούλου αναίτια άρχισε να μας βιντεοσκοπεί και να μας φωτογραφίζει με τον μάρτυρα.

Κωνσταντοπούλου: Ο μάρτυρας όταν ορκίζεται δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με κανέναν.

Λαζαρίδης: Στο παραλήρημα της άρχισε να με ρωτά, “θρασύδειλε Λαζαρίδη τι είπες για τον πατέρα μου”. Μετά απείλησε την κυρία Λιακούλη να πάρει πίσω αυτό που κατήγγειλε την περασμένη εβδομάδα για υπάλληλο της βουλής που έφυγε με κλάματα λόγω της έντασης που προκαλεί η κα Κωνσταντοπούλου. Της είπε ότι αν δεν το πάρει πίσω θα πράξει τα δέοντα. Δεν μας έχει πει απολύτως τίποτα για τις καταγγελίες του κ Μηταράκη. Για την εμπλοκή της ιδίας και του κόμματός της σε μη κυβερνητική οργάνωση.

Κωνσταντοπούλου: έχω ζητήσει το λόγο.

Νικολακόπουλος: Έχω πει ότι την επόμενη που θα παρέμβετε, θα διακόψω. Έχει ήδη διακοπεί 2 φορές η συνεδρίαση με δική σας υπαιτιότητα.

Κωνσταντοπούλου: Τώρα ζητώ τον λόγο που συκοφαντήθηκα. Τώρα ζητώ τον λόγο που συκοφαντήθηκα. Τώρα ζητώ τον λόγο που συκοφαντήθηκα. Τώρα ζητώ τον λόγο.

