Σαράντης:-Οκταμελής-η-νέα-σύνθεση-του-ΔΣ-με-ενίσχυση-των-ανεξάρτητων-μελών

Ο όμιλος Σαράντη προχώρησε σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενισχύοντας την αναλογία των ανεξάρτητων μελών του και του υποεκπροσωπούμενου φύλου, σε απόλυτη εναρμόνιση με τις διεθνείς καλές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Για το σκοπό αυτό, στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου 2025 υποβλήθηκαν οι παραιτήσεις των κκ. Χρήστου Βάρσου, Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου και Ευάγγελου Σιαρλή, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου, από μέλη του Δ.Σ., οι οποίοι διατηρούν τις εκτελεστικές τους αρμοδιότητες και συνεχίζουν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη στρατηγική και λειτουργική πορεία του Ομίλου ως μέλη της Διοικητικής Ομάδας (Executive Committee).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της ίδιας ημέρας, αποφάσισε τη μη αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Ν. 4706/2020. Η νέα σύνθεσή του είναι οκταμελής, εκ των οποίων τέσσερα μέλη, ήτοι 50%, είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, ενώ η συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου ανέρχεται πλέον στο 37,5% του συνόλου των μελών.

Ειδικότερα, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Κυριάκος Σαράντης – Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

Γρηγόριος Σαράντης – Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Μπούρας – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Ροζακέας – Μη εκτελεστικό Μέλος

Μιχάλης Ήμελλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μαρία Ιωάννα Πολιτοπούλου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αγγελική Σαμαρά – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Alexandra Gren – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και λήγει για το σύνολο των μελών του στις 20.12.2027.

Η εκπροσώπηση της Εταιρείας παραμένει ως έχει.

Διοικητική Ομάδα

Η Διοικητική Ομάδα (Executive Committee) παραμένει αμετάβλητη στη σύνθεσή της, συνεχίζοντας να αποτελεί τον βασικό πυλώνα λήψης αποφάσεων και υλοποίησης της στρατηγικής του Ομίλου. Με σταθερή δομή και ενιαίο όραμα, η Διοικητική Ομάδα διασφαλίζει την συνεπή υλοποίηση των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων του Ομίλου. Υπενθυμίζεται ότι στην Διοικητική ομάδα μετέχουν οι:

Ιωάννης Μπούρας – Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου

Χρήστος Βάρσος – Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου

Ευάγγελος Σιαρλής – Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου

Νικόλαος Μπαζίγος – Γενικός Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Ομίλου

Λάκης Βασιλειάδης – Γενικός Διευθυντής Marketing του Ομίλου

Η εμπειρία και η εξειδίκευση των μελών της Διοικητικής Ομάδας διασφαλίζει την ικανότητα του Ομίλου να υλοποιεί τη στρατηγική του, να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της αγοράς και να χτίζει τις βάσεις για το επόμενο στάδιο της ανάπτυξής του.

Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, χωρίς αλλαγές στη σύνθεσή τους.

Η θητεία των επιτροπών συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.