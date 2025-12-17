Σε-στάση-αναμονής-η-wall-street:-Ασθενή-στοιχεία-απασχόλησης-κρατούν-τον-s&p-500-υπό-πίεση

Ο δείκτης S&P 500 παραμένει σχεδόν αμετάβλητος την Τετάρτη (17/12), μετά την καταγραφή της τρίτης συνεχόμενης πτωτικής συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα νέα στοιχεία για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,08% κινούμενος στις 6,794.58 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει μικρή πτώση 0,27% στις 23,040.38 μονάδες. Στον αντίποδα, ο Dow Jones Industrial Average ενισχύεται κατά 0,46% στις 48,337.57 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ (U.S. Bureau of Labor Statistics) δημοσίευσε νωρίς την Τρίτη την έκθεση για την απασχόληση του Νοεμβρίου, η οποία περιλάμβανε και στοιχεία για τον Οκτώβριο. Τα δεδομένα αυτά έριξαν φως στην κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας μετά τη συσσώρευση εκκρεμών στοιχείων που προκάλεσε το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με την έκθεση, η αμερικανική οικονομία έχασε 105.000 θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,6%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2021. Ωστόσο, τον Νοέμβριο δημιουργήθηκαν 64.000 νέες θέσεις εργασίας, αριθμός που ξεπέρασε την εκτίμηση των αναλυτών της Dow Jones για 45.000 θέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,2%, ενώ ο Dow Jones των 30 μετοχών κατέγραψε απώλειες 302 μονάδων, ή 0,6%, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονταν τα οικονομικά στοιχεία. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη ημέρα πτώσης και για τους δύο δείκτες.

«Η οικονομία επιβραδύνεται εδώ και καιρό και υπήρχαν πολλές ελπίδες στην αγορά… όμως όλες αυτές οι προσδοκίες ουσιαστικά διαψεύδονται με αυτά τα στοιχεία», δήλωσε την Τρίτη ο Μπομπ Έλιοτ, διευθύνων σύμβουλος της Unlimited Funds, στο CNBC. «Πιθανότατα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για αυξημένη έκθεση σε μετοχές και ίσως είναι η ώρα να προστεθούν επενδύσεις σταθερού εισοδήματος στο χαρτοφυλάκιο, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του έτους».

Στο οικονομικό μέτωπο, ο διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Κρίστοφερ Γουόλερ και ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, αναμένεται να μιλήσουν την Τετάρτη.

Παράλληλα, οι επενδυτές στρέφουν το ενδιαφέρον τους στη δημοσίευση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Νοέμβριο, που αναμένεται την Πέμπτη.