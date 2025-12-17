Σουηδική-startup-εκρηκτικών-έλαβε-άδεια-κατασκευής-εργοστασίου-ΤΝΤ

Η Ευρώπη έχει αυξήσει την παραγωγή βλημάτων πυροβολικού για να προμηθεύει την Ουκρανία στην άμυνα της κατά της ρωσικής εισβολής και να αναπληρώνει τα εξαντλημένα εγχώρια αποθέματα σε περίπτωση ευρύτερης σύγκρουσης.

Η νεοσύστατη εταιρεία Sweden Ballistics, ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε την έγκριση από το δικαστήριο Γης και Περιβάλλοντος της Σουηδίας για να ξεκινήσει την κατασκευή ενός εργοστασίου παραγωγής της εκρηκτικής ουσίας TNT, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενίσχυση της παραγωγής πυρομαχικών στην Ευρώπη.

Η Sweden Ballistics, γνωστή με το ακρωνύμιο SWEBAL, στοχεύει να φτάσει σε ετήσια παραγωγή περίπου 4.500 μετρικών τόνων 2,4,6-τρινιτροτολουολίου (TNT), που χρησιμοποιείται σε βλήματα πυροβολικού, αεροπορικές βόμβες και αντιαρματικούς πυραύλους, στο εργοστάσιό της στη Νόρα έως το 2028.

«Η έγκριση είναι κάτι περισσότερο από πράσινο φως για την κατασκευή. Είναι μια θεμελιώδης στροφή στη ικανότητα της Ευρώπης να εξασφαλίσει την δική της εφοδιαστική αλυσίδα στον τομέα της άμυνας» αναφέρει σε δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος της SWEBAL Γιοακίμ Σγιομπλόμ.

«Για να πετύχουμε αληθινή ασφάλεια προμηθειών, πρέπει να επαναφέρουμε κάθε κρίκο της αλυσίδας – όχι μόνο τη συναρμολόγηση – εντός της Ευρώπης και εντός της επικράτειας του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο την παραγωγή 2 εκατ. βλημάτων πυροβολικού των 155 χιλιοστών ετησίως μέχρι το τέλος του έτους, αλλά οι ελλείψεις σε υλικά, συμπεριλαμβανομένου του TNT, αποτελούν πρόβλημα.

Προς το παρόν, η Ευρώπη βασίζεται στην πολωνική Nitro-Chem – η οποία προμηθεύει επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες – και στις εισαγωγές TNT από την Ασία, αν και σχεδιάζονται αρκετές εγχώριες εγκαταστάσεις παραγωγής.

Τον Σεπτέμβριο, ο φινλανδικός στρατός συμφώνησε σε συμφωνία προμήθειας με την Forcit Group για την κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής TNT στο Πόρι της Φινλανδίας.

