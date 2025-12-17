Στελέχη-της-tricolor-κατηγορούνται-για-«συστηματική-απάτη»-δισεκατομμυρίων-στις-ΗΠΑ

Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στις ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος κορυφαίων στελεχών της Tricolor Holdings, της εταιρείας πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και χορήγησης επισφαλών δανείων που οδηγήθηκε σε πτώχευση, κάνοντας λόγο για «συστηματική απάτη» διάρκειας ετών.

Να θυμίσουμε ότι το αιφνίδιο κανόνι της Tricolor είχε προκαλέσει τριγμούς στον τραπεζικό κλάδο νωρίτερα μέσα στο 2025.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που αποσφραγίστηκε στο Μανχάταν, ο ιδρυτής της εταιρείας Daniel Chu και ο ανώτατος εκτελεστικός στέλεχος David Goodgame φέρονται να «οργάνωσαν και κατεύθυναν» από το 2018 έως και τον Σεπτέμβριο του 2025 σειρά παραπλανητικών πρακτικών, με στόχο την άντληση δισεκατομμυρίων δολαρίων από τράπεζες και επενδυτές.

«Διπλή ενεχυρίαση» και αλλοίωση στοιχείων δανείων

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η Tricolor ενεχυρίαζε τα ίδια δάνεια αυτοκινήτων ταυτόχρονα σε περισσότερους από έναν χρηματοδότες, πρακτική γνωστή ως double-pledging, ενώ παράλληλα αλλοίωνε δεδομένα δανείων ώστε επισφαλή ή διαγραφέντα χαρτοφυλάκια να εμφανίζονται ως επιλέξιμα για χρηματοδότηση.

Κατά το κατηγορητήριο, τα στελέχη της εταιρείας παρουσίαζαν ψευδή εικόνα για τη φύση και την αξία των εξασφαλίσεων, επιτρέποντας στην Tricolor να συνεχίζει να αντλεί ρευστότητα, παρά τη σταδιακή επιδείνωση της πραγματικής οικονομικής της κατάστασης.

Εστίαση σε πελάτες χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας

Η Tricolor δραστηριοποιούνταν κυρίως στις νότιες και νοτιοδυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ, πουλώντας μεταχειρισμένα οχήματα και χορηγώντας δάνεια σε πελάτες με περιορισμένη ή ανύπαρκτη πιστοληπτική ιστορία, συμπεριλαμβανομένων και μεταναστών χωρίς πλήρη νομιμοποιητικά έγγραφα.

Κατά την κατάθεση αίτησης πτώχευσης, η εταιρεία είχε δηλώσει περιουσιακά στοιχεία άνω του 1 δισ. δολαρίων, ωστόσο οι Αρχές εκτιμούν ότι μεγάλο μέρος αυτής της αποτίμησης βασιζόταν σε παραποιημένα στοιχεία.

Υπόθεση με ευρύτερο τραπεζικό αντίκτυπο

Η κατάρρευση της Tricolor και οι αποκαλύψεις για τις πρακτικές της είχαν ευρύτερο αντίκτυπο στο τραπεζικό σύστημα, καθώς αρκετά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βρέθηκαν εκτεθειμένα σε δάνεια που θεωρούσαν επαρκώς εξασφαλισμένα.

Οι διώξεις εντάσσονται στο πλαίσιο ευρύτερης προσπάθειας των αμερικανικών Αρχών να αυστηροποιήσουν τον έλεγχο στον χώρο των subprime δανείων, έναν τομέα που αναπτύχθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια, αλλά συνοδεύεται από αυξημένους κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.