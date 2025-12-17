Οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωνόταν στο 3,5% σε ετήσια βάση, από 3,6% τον Οκτώβριο.

Αποκλιμακώθηκε στο 3,2% ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Νοέμβριο, αναπτερώνοντας τις ελπίδες για μία μείωση επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) στην τελευταία συνεδρίαση του έτους που θα λάβει χώρα την Πέμπτη.

Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων, ενέργειας, αλκοόλ και καπνού, έτρεξε με ρυθμό 3,2% τον Νοέμβριο σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Στατιστικών (ONS).

Σημειώνεται, ότι οι οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωνόταν στο 3,5% σε ετήσια βάση, από 3,6% τον Οκτώβριο.

Η δεύτερη συνεχόμενη μηνιαία πτώση του πληθωρισμού οφείλεται στην επιβράδυνση της αύξησης των τιμών των τροφίμων. Ο πληθωρισμός των υπηρεσιών, ένας δείκτης που παρακολουθείται στενά για την εγχώρια οικονομία, υποχώρησε ελαφρά στο 4,4%.

«Οι τιμές του καπνού συνέβαλαν επίσης στην υποχώρηση του πληθωρισμού, με τις τιμές να σημειώνουν ελαφρά πτώση αυτό το μήνα μετά από μια μεγάλη αύξηση πριν από ένα χρόνο. Η πτώση των τιμών των γυναικείων ενδυμάτων ήταν ένας άλλος παράγοντας που συνέβαλε στη μείωση», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της ONS, Γκραντ Φίτζνερ.

Τα στοιχεία δίνουν στην Τράπεζα της Αγγλίας μια τελική εικόνα του πληθωρισμού πριν από την αυριανή απόφαση για τα επιτόκια, με τους οικονομολόγους και τις αγορές να αναμένουν ότι θα συνεχίσει τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων. Παρ’ όλο που η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής δεν προχώρησε σε μειώσεις τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο, έκτοτε έχουν συσσωρευτεί στοιχεία που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός και η οικονομία ακολουθούν πτωτική πορεία.

Η ανεργία αυξήθηκε στο 5,1% για το τρίμηνο έως τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, στο υψηλότερο ποσοστό σε σχεδόν πέντε χρόνια. Η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα έπεσε κάτω από το 4% για πρώτη φορά από το 2020. Επιπλέον, τα στοιχεία της περασμένης Παρασκευής αποκάλυψαν ότι η οικονομία συρρικνώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Οκτώβριο.