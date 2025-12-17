«Συμμαχία» ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΜΕΤΚΑ για την δημιουργία του «Μητροπολιτικού Πάρκου Φαληρικού Όρμου» των 320 εκατ.

Το κοινό σχήμα των ΤΕΡΝΑ – ΜΕΤΚΑ, μαζί με τις θυγατρικές τους Ηλιοχώρα – ΕΛΕΜΚΑ, αντίστοιχα, ήταν το μόνο που έδωσε προσφορά στον διαγωνισμό της Περιφέρειας Αττικής για την «Δημιουργία Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο». Ποιο είναι το project ανάπλασης της παραλιακής ζώνης.

Μία μόνο προσφορά, αλλά από πανίσχυρη κοινοπραξία, δόθηκε προ ημερών στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προωθείται από την Περιφέρεια Αττικής, ο οποίος αφορά στην μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του έργου με τίτλο «Δημιουργία Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο», εκτιμώμενου κόστους άνω των 255 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ στα 320 εκατ.).

Ειδικότερα, όπως, τουλάχιστον αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, η προσφορά που υπεβλήθη την περασμένη Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου προήλθε από το κοινό σχήμα ΤΕΡΝΑ – ΜΕΤΚΑ – Ηλιοχώρα – ΕΛΕΜΚΑ, δηλαδή τον κατασκευαστικό βραχίονα του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τη θυγατρική Ηλιοχώρα, και το αντίστοιχο κατασκευαστικό όχημα του ομίλου Metlen μαζί με την εξειδικευμένη θυγατρική ΕΛΕΜΚΑ.

Προφανώς, στον διαγωνισμό δεν κατήλθαν άλλες μεγάλες δυνάμεις του κλάδου, όπως η ΑΒΑΞ αλλά και η AKTOR που αρχικά είχε προσφύγει κατά των όρων της διαδικασίας, η οποία «πάγωσε» αλλά εκκίνησε εκ νέου από την Περιφέρεια Αττικής καθώς απορρίφθηκε, όπως το - έχει αναδείξει σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού.

Το έργο θα αναμορφώσει την περιοχή που βρίσκεται μεταξύ του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας (ΣΕΦ) και της πρώην Ολυμπιακής Εγκατάστασης «Tae Kwon Do», αλλά και μπροστά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Προ ημερών η στήλη BackStory αναφέρονταν στον σχετικό διαγωνισμό και σε όσα κυκλοφορούσαν στην αγορά για παρουσίες και απουσίες σε αυτόν, «φωτογραφίζοντας» τότε την κάθοδο του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αλλά και ενός εκ των άλλων ομίλων. Τελικά, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Metlen, ή αλλιώς ΤΕΡΝΑ και ΜΕΤΚΑ, μαζί με τις θυγατρικές τους, «ένωσαν δυνάμεις» για μία από τις μεγαλύτερες αναπλάσεις στην χώρα, για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Φαληρικού Όρμου.

Όπως έχουμε αναφέρει, σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου, η ανάπλαση της περιοχής προβλέπει τη δημιουργία πάρκου πρασίνου έκτασης περίπου 90 στρεμμάτων, αθλητικές εγκαταστάσεις (ένα πολυλειτουργικό κέντρο αθλοπαιδιών, δύο κολυμβητήρια και μια ζώνη beach-volley), παιδικές χαρές, ποδηλατοδρόμους, τεχνητούς υγρότοπους, χώρους εκδηλώσεων, αμφιθέατρα κ.λπ.

Το 75% της έκτασης θα καλυφθεί με περισσότερα από 4.000 δένδρα και πάνω από 210.000 φυτά, ενώ θα υπάρχουν «πράσινες διαδρομές και ζώνες αναψυχής για περιπάτους, ποδηλασία και άθληση, χώροι για ήπιες πολιτιστικές δραστηριότητες και χώροι για περιβαλλοντικές δράσεις και συμμετοχική δημιουργία. Το υπόλοιπο 25% θα φιλοξενεί ήπιες πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες, όπως γήπεδα, ποδηλατοδρόμους, πολυχώρους άθλησης και θεματικούς χώρους για παιδιά.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, η οποία, παρά το μεγάλο μέγεθός της, δεν διαχωρίζεται σε επιμέρους υποέργα.

Η έκταση και οι ζώνες

Ειδικότερα, όπως σημειώνονταν στη σχετική προκήρυξη, στην Περιφέρεια Αττικής έχει παραχωρηθεί, η χρήση χωρίς αντάλλαγμα, για 40 έτη, προς αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση, έκτασης εμβαδού 487.393 τμ μετά των υφισταμένων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, η οποία αποτελεί τμήμα δημόσιας έκτασης, ευρισκόμενη στη θέση του Φαληρικού Όρμου. Συγκεκριμένα έχουν παραχωρηθεί η Ζώνη Α1, επιφανείας 240.300 τμ, οι ζώνες Α2 και Β1, επιφανείας, αντίστοιχα 129.600 τμ και 93.300 τμ μετά των υφιστάμενων εγκαταστάσεών τους, συνολικού εμβαδού 12.973,83 τμ, καθώς και τμήματα των Ζωνών Β2 και Γ1 (επιφανείας 24.193 τμ). Τα έργα προς δημοπράτηση αφορούν: στις ζώνες: Ι έκτασης 240,3 στρεμμάτων (μεταξύ Κηφισού και Ιλισού) και ΙΙ έκτασης 222,9 στρεμμάτων (μεταξύ Ιλισού και ανατολικού καναλιού – Ζώνη Βeach Volley και Ναυταθλητικής Μαρίνας) όπως αυτές καθορίζονται στο ΠΔ 443 ΑΑΠ 06/12/13, το οποίο αφορά στη συνολική Ανάπλαση της περιοχής, ορίζει χρήσεις και θέτει όρους και περιορισμούς δόμησης.

Τα έργα ανάπλασης αποσκοπούν:

στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου, συνολικής έκτασης περίπου 600 στρεμμάτων, με άξονες τη φύση, τον πολιτισμό, την άσκηση/άθληση, τη ψυχαγωγία

την αρμονική και λειτουργική διάταξη των τεχνικών υποδομών και ειδικώς των συγκοινωνιακών έργων της παράκτιας ζώνης για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και αρμονικής συνέχειας της πόλης, καθώς και τη βέλτιστη σύνδεση της παράκτιας ζώνης με το υπερτοπικό δίκτυο, έργα υπό ολοκλήρωση

στην αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία της άμεσης και ευρύτερης περιοχής, έργα επίσης υπό ολοκλήρωση

στη λειτουργική και αισθητική σύνδεση και συνέχεια της παραλιακής ζώνης Π. Φαλήρου με το πάρκο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, τη Καστέλα και τον Πειραιά, αξιοποιώντας, αναβαθμίζοντας, τα ήδη υλοποιημένα Ολυμπιακά Έργα στον Φαληρικό Όρμο, από τον Ιλισό στο Δέλτα.

Ως γνωστόν, τα έργα ανάπλασης έχουν προβλεφθεί να εκτελεστούν σε δυο Φάσεις. Η Β’ φάση στην υλοποίηση της οποίας αποβλέπει η παρούσα Διακήρυξη, αφορά σε έργα Αναπλάσεων, ήτοι επιδομών (επιφανειακών διαμορφώσεων/«επιδερμίδας») και έργα κτιριακών και δευτερευουσών εγκαταστάσεων καθώς και έργα Λιμενικά εντός θαλάσσης. Επιπλέον, αντικείμενο του έργου είναι η συμπλήρωση και εξειδίκευση από τον Ανάδοχο των μελετών του έργου σε τελικό στάδιο φυσικού σχεδιασμού, όπου απαιτείται, ώστε να υλοποιηθεί το έργο με την απαιτούμενη ποιότητα.

Τι περιλαμβάνουν οι παρεμβάσεις

Ειδικότερα, οι προβλεπόμενες αναπλάσεις μεγάλης κλίμακας αφορούν, μεταξύ άλλων, σε έργα:

· Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου, αναγλύφου και τοπίου, που κυρίως αφορούν στην «επιδερμίδα» της όλης περιοχής ανάπλασης και που στόχο έχουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και τη δημιουργία ενός Πάρκου μητροπολιτικής κλίμακας στον Φαληρικό Όρμο, και περιλαμβάνουν: (α1) διαμορφώσεις αξόνων κυκλοφορίας, εγκάρσιων και διαμήκων, (α2) γραμμικό αστικό Πάρκο επιφανείας περι τα 90 στρ. συνολικά, (α3) αθλητικές εγκαταστάσεις στην Ζώνη Ι, (α4) ειδικά έργα περιβάλλοντος χώρου, όπως οι 2 κολυμβητικές δεξαμενές στην Ζώνη Ι και 1 δεξαμενή νερού στην Ζώνη ΙΙ, (α5) θεματικές παιδικές χαρές και χώροι κοινωνικών παιχνιδιών, (α6) χώρους φυσικής αναγέννησης, ανάπτυξη θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τεχνητός υγρότοπος, (α7) νέο πολύ-λειτουργικό κέντρο αθλοπαιδιών, (α8) χώροι εκδηλώσεων και στις δύο Ζώνες, (α9) κερκίδες και καθιστικά εκατέρωθεν του Ιλισού, (α10) εξέδρα δίπλα από τον πρώτο προβλήτα, (α11) γέφυρες και πεζογέφυρες (στα ανοιχτά τμήματα της Λ. Ποσειδώνος, νότια του Ιλισού, στο δυτικό κανάλι προς Κηφισό, πάνω από τις δεξαμενές νερού βόρεια του Ιλισού), ώστε να εξασφαλίζουν τη σύνδεση της πόλης με το Πάρκο, τη σύνδεση των επιμέρους ζωνών και την εσωτερική κινητικότητα εντός του Πάρκου με αρχές βατότητας και προσβασιμότητας, (α12) φύτευσης, και συνοδών έργων υποδομής αυτής, (α13) Smart Park-με πρόβλεψη κατασκευής υποδομών «Έτοιμες για το Μέλλον», (α14) Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων και ενσωμάτωση ΑΠΕ (α15) Αναβάθμιση και εμπλουτισμός αστικού εξοπλισμού.

· Οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του υποστηρικτικού κτιριακού έργου του Πάρκου που αναλύεται σε: (β1) νέα κτιριακά έργα ανωδομής επιφανείας περί των 4.000τμ και συνοδοί βοηθητικοί υπόγειοι χώροι επιφανείας άνω των 850 τμ, (β2) ελεύθερα στέγαστρα επιφανείας άνω των 800 τμ, (β3) υπόγειοι χώροι στάθμευσης επιφανείας περί τα 31.000 τμ, (β4) υπόγειοι-χώροι υγιεινής για το κοινό, (β5) ειδικές κατασκευές του περιβάλλοντα όπως μεγάλες δεξαμενές νερού, αντλιοστάσια κλπ., (β6) ριζική ανάπλαση / αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων της Ζώνης ΙΙ και ενσωμάτωση νέων στεγάστρων, (β7) γέφυρες και πεζογέφυρες καθώς και (β8) αναβάθμιση της ευρύτερης Ζώνης του Αμφιθεάτρου και BV, (β9) συνοδά μικρά τεχνικά έργα στα οποία περιλαμβάνονται χαμηλοί τοίχοι αντιστήριξης κλπ.

· Έργα υποδομών, όπως: (γ1) τεχνικά πεζογεφυρών, (γ2) σύστημα πρόσβασης, εσωτερικής κυκλοφορίας και στάθμευσης, εσωτερικές οδοί Χώρου Ανάπλασης, υπαίθριοι χώροι στάθμευσης μηχανοκίνητων δικύκλων και προσβάσεων των υπόγειων χώρων στάθμευσης, με τα συναρτώμενα έργα υποδομής (ήτοι δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων οδοστρωμάτων και Η/Μ εγκαταστάσεις) και κυκλοφοριακής σήμανσης, (γ3) υδραυλικά έργα εντός των ζωνών της Β’ Φάσης, όπως δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων και αποχέτευσης ακαθάρτων, δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο άρδευσης, αγωγοί τροφοδοσίας δεξαμενών αναψυχής και σύστημα ανανέωσης στάσιμων νερών Ιλισού και υγρών καναλιών, (γ4) λιμενικά έργα, που περιλαμβάνουν έναν προβλήτα μήκους 108 μ, τεχνητές νησίδες, τεχνητή παραλία, διαμόρφωση εγκοπών του μετώπου για την υπερχείλιση των κολυμβητικών δεξαμενών, (γ5) παραϊλίσιος ποδηλατόδρομος.