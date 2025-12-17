ΣΥΡΙΖΑ-κατά-Μαρινάκη:-Η-τοποθέτησή-του-για-τα-γεγονότα-του-’15-είναι-ανιστόρητη,-προσβλητική-και-συκοφαντική

Επίθεση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τα όσα ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο Παύλος Μαρινάκης, ερωτώμενος για το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει ο σταθμός για τα γεγονότα του 2015, στον απόηχο της απόφασης του ΕΚΚΟΜΕΔ να ανακαλέσει τη μερική χρηματοδότηση του ντοκιμαντέρ που επιμελείται ο Αλέξης Παπαχελάς για τη 17 Νοέμβρη.

«Ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι ο 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο “δράστης“, ενώ χρησιμοποίησε και τον χαρακτηρισμό “εμπρηστής”. Ενώ στη συνέχεια αυτοαναιρέθηκε λέγοντας ότι δεν συγκρίνεται μια οικονομική καταστροφή με δολοφονίες» αναφέρει η Κουμουνδούρου σε ανακοίνωσή της και επισημαίνει: «Αυτή η ανιστόρητη, αμετροεπής, προσβλητική και συκοφαντική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δεν αποτελεί λεκτικό ατόπημα, αλλά συνειδητή επιδίωξη πολιτικής δολοφονίας ενός χώρου διά της άμεσης σύνδεσής του με την τρομοκρατία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«O τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ να ανακαλέσει τη μερική χρηματοδότηση ντοκιμαντέρ που επιμελείται ο Αλέξης Παπαχελάς με τίτλο “17 Νοέμβρη, άνοδος και πτώση”.

Κληθείς να σχολιάσει το θέμα σε εκπομπή του καναλιού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης είπε ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν διαμαρτυρίας του Συλλόγου Θυμάτων Τρομοκρατίας.

Κατόπιν οι δημοσιογράφοι του καναλιού τον ρώτησαν εάν θα ίσχυε η ίδια λογοκριτική πρακτική εάν αντιδρούσε ο ΣΥΡΙΖΑ για νέο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει ο σταθμός και αφορά το 2015. Ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο “δράστης”, ενώ χρησιμοποίησε και τον χαρακτηρισμό “εμπρηστής”. Στη συνέχεια αυτοαναιρέθηκε λέγοντας ότι δεν συγκρίνεται μια οικονομική καταστροφή με δολοφονίες.

Οι δράστες της οικονομικής και πολιτικής καταστροφής είναι γνωστοί. Η χώρα δεν ξεκίνησε το 2015. Η κυβέρνηση Σαμαρά παρέδωσε μια χώρα με άδεια ταμεία, άδειο το Μέγαρο Μαξίμου και ανεκπλήρωτες τις απαιτήσεις του δεύτερου μνημονίου που οι ίδιοι υπέγραψαν.

Δράστες των μεγαλύτερων σκανδάλων της μεταπολίτευσης, από τις υποκλοπές και τη συγκάλυψη των Τεμπών μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΙΝΕΔΙΒΙΜ, είναι κορυφαίοι υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ με οργανωτικό εγκέφαλο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και οι εγκληματίες χρησιμοποιούν τον κυβερνητικό μηχανισμό και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να καταστήσουν ακαταδίωκτα τα εγκλήματά τους.

Αυτή η ανιστόρητη, αμετροεπής, προσβλητική και συκοφαντική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δεν αποτελεί λεκτικό ατόπημα, αλλά συνειδητή επιδίωξη πολιτικής δολοφονίας ενός χώρου διά της άμεσης σύνδεσής του με την τρομοκρατία. Όταν ο ίδιος είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη φράση «Τσίπρα, αν ζούσαμε στον εμφύλιο από εμένα θα πήγαινες», πάει πολύ να μας κάνει υποδείξεις πολιτικής ευαισθησίας.

Κύριε Μαρινάκη, ντροπή!

Κύριε Μητσοτάκη, ντροπή!».

Τι ανέφερε ο κ. Μαρινάκης

Στη συνέντευξη στον ΣΚΑΪ ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε τι θα έκανε ο ΕΚΚΟΜΕΔ σε περίπτωση που αντιδρούσε ο ΣΥΡΙΖΑ στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ με βάση το βιβλίο «Τελευταία Μπλόφα» της ‘Έλενας Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού, για τα γεγονότα του 2015: «Μην χάσουμε το μέτρο, το να συγκρίνουμε την αντίδραση των δραστών. Ο ΣΥΡΙΖΑ το ’15 ήταν ο δράστης μια οικονομικής καταστροφής. Το να συγκρίνουμε μια οικονομική καταστροφή με δολοφονίες, είναι νομίζω μη συγκρίσιμα μεγέθη. Είναι μήλα με πορτοκάλια. Στην περίπτωση του ‘15 έχουμε μια οικονομική καταστροφή, όπου έρχονται οι ‘’εμπρηστές’’ και μας κουνάνε το δάχτυλο και αναφέρομαι στον ΣΥΡΙΖΑ, και στην άλλη περίπτωση μιλάμε για δολοφονίες ανθρώπων», απάντησε.

