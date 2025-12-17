Τα επόμενα βήματα για τη μείωση του ελληνικού χρέους – Πότε θα μηδενιστούν τα διμερή δάνεια

Με δύο τρόπους θα επιχειρήσει να διασφαλίσει ο ΟΔΔΗΧ τη νέα σημαντική αποκλιμάκωση της αναλογίας του χρέους προς το ΑΕΠ μέσα στο 2026.

Νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους τουλάχιστον 5,3 δισ. ευρώ μέσα στο 2026 -κίνηση που θα εξαντλήσει και το «μαξιλάρι» του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας-, αλλά και συγκρατημένη εκδοτική δραστηριότητα νέων ομολόγων προβλέπει ειδικότερα το πλάνο του ΟΔΔΗΧ.

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς αναμένεται να εκδοθεί λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και θα προβλέπει περαιτέρω μείωση των ταμειακών διαθεσίμων στα 28 δισ. με 30 δισ. ευρώ στο τέλος του χρόνου, ώστε -μεταξύ άλλων- να χρηματοδοτηθεί και η νέα πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του 1ου μνημονίου. Ουσιαστικά, το 2026 θα ξεκινήσει να υλοποιείται το 5ετές πλάνο πλήρους αποπληρωμής των δανείων του 1ου μνημονίου. Ο στόχος είναι τα περίπου 26,1 δισ. ευρώ που έχουν απομείνει πλέον, μετά τη χθεσινή πρόωρη αποπληρωμή ποσού 5,3 δισ. ευρώ, να εξοφληθούν στο σύνολό τους μέχρι το 2031, χρονιά κατά την οποία εκτιμάται ότι η αναλογία του ελληνικού χρέους προς το ΑΕΠ θα έχει υποχωρήσει πλέον αρκετά κάτω από το όριο του 120%.

Με τα 5,3 δισ. ευρώ που καταβλήθηκαν χθες αποπληρώθηκαν πρόωρα:

1. Ποσό 571 εκατ. ευρώ για τη δόση των διμερών δανείων του 2041.

2. Περίπου 1,939 δισ. ευρώ για τη δόση του μακρινού 2040.

3. Το 15% κάθε ετήσιας δόσης από το 2033 μέχρι και το 2039, κάτι που σημαίνει ότι θα αφαιρεθούν περί τα 400 εκατ. ευρώ από κάθε ετήσια δόση.

Διμερή δάνεια 26,1 δισ. ευρώ

Με τη συγκεκριμένη πρόωρη αποπληρωμή, το υπόλοιπο των διμερών δανείων στις αρχές του 2026 θα πέσει στα 26,1 δισ. ευρώ. Ο στόχος είναι αυτό το ποσό να μηδενιστεί το αργότερο μέχρι το 2031, ώστε να τηρηθεί και η «δέσμευση» που έχει δημοσίως αναλάβει η χώρα διά του υπουργού Οικονομικών ότι τα δάνεια του πρώτου μνημονίου θα αποπληρωθούν τουλάχιστον 10 χρόνια νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Για να συμβεί αυτό, θα δρομολογηθούν και νέες πρόωρες αποπληρωμές της τάξεως των 5-5,5 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι για τα επόμενα πέντε χρόνια. Η πρόωρη αποπληρωμή του 2026 θα χρηματοδοτηθεί με το τελευταίο κομμάτι του «μαξιλαριού» που δημιουργήθηκε μετά το κλείσιμο του 3ου μνημονίου. Ο ESM έχει δώσει την έγκρισή του για την αξιοποίηση με στόχο να αποπληρωθεί χρέος, και τον Δεκέμβριο του 2026 θα δοθούν και τα τελευταία ποσά από τον συνολικό κουμπαρά των περίπου 16 δισ. ευρώ.