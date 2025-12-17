ΤΕΝΕΡΓ:-Η-Αικ.-Ζυγουλιάνου-αναλαμβάνει-υπεύθυνη-εξυπηρέτησης-ομολογιούχων

Η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2025 και για λόγους διοικητικής οργάνωσης και βέλτιστης αξιοποίησης των ανθρωπίνων πόρων της Εταιρείας ορίζει Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Ομολογιούχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων την κα. Αικατερίνη Ζυγουλιάνου σε αντικατάσταση του κ. Ανέστη Μπακιρτζή.

Ως ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της ορίζεται η 17.12.2025.

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.