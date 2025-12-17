Τεχνική-Ολυμπιακή:-Συμμετοχή-σε-κοινοπραξία-για-την-κατασκευή-κατοικιών-στη-Βουλιαγμένη

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία), σε συνέχεια της από 18/09/2023 ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 17.12.2025 η κοινοπραξία «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ» υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή κατοικιών με το σύστημα της αντιπαροχής σε οικόπεδο ευρισκόμενο στη Βουλιαγμένη Αττικής.

Στην ανωτέρω κοινοπραξία συμμετέχει ως μέλος με ποσοστό 50% η κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας «ΤΟ INTERNATIONAL HOLDING LTD». Το αναλογούν μερίδιο στην Κοινοπραξία με βάση τη σύμβαση αντιπαροχής ανέρχεται σε 341,96 τ.μ..

Έτερο μέλος με ποσοστό 50% της ανωτέρω Κοινοπραξίας είναι η εταιρεία «TARISHORE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», τα 2/3 των εταιρικών μεριδίων της οποίας απέκτησε η Εταιρεία στις 17.12.2025 έναντι τιμήματος €500.000, το οποίο καταβλήθηκε σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.