Το-σωσίβιο-της-Κίνας-στη-Ρωσία-έχει-τίμημα:-Μια-«ταπεινωτική»-ανατροπή

Ο προσεταιρισμός του Πεκίνου, εν καιρώ πολέμου και υπό το βάρος των σαρωτικών δυτικών κυρώσεων, βοήθησε να παραμείνει η οικονομία της ζωντανή. Όχι όμως χωρίς κόστος. Καθώς οι όροι αντιστράφηκαν, αυτό που σήμερα μοιάζει με σανίδα σωτηρίας ενδέχεται να εγκλωβίσει για χρόνια την Μόσχα, σε ρόλο «δεύτερο».

Η Ρωσία εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα για βασικά βιομηχανικά προϊόντα και προηγμένα υλικά που έχουν μπλοκαριστεί λόγω των δυτικών κυρώσεων, σύμφωνα με έκθεση του think tank Atlantic Council,που επικαλείται το Bussiness Insider.

«Έντονα ασύμμετρη και αμοιβαία επωφελής, ταυτόχρονα»

«Πρόκειται για μια πλήρη και δυσάρεστη αντιστροφή της σχέσης σε σύγκριση με τη δεκαετία του 2000, όταν η Ρωσία εξήγαγε στην Κίνα προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας», επισημαίνουν οι αναλυτές.

«Η σχέση της Ρωσίας με την Κίνα «οικονομικά και πολιτικά, είναι έντονα ασύμμετρη και ταυτόχρονα αμοιβαία επωφελής», σημειώνουν η Ελίνα Ριμπάκοβα, ανώτερη συνεργάτης στο Ινστιτούτο Peterson για τα Διεθνή Οικονομικά, και ο Λούκας Ρίσινγκερ, οικονομικός αναλυτής και ερευνητής στο Ινστιτούτο Οικονομικής Σχολής του Κιέβου.

Η Κίνα αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο σε ποσότητες που αντισταθμίζουν την απώλεια των Ευρωπαίων αγοραστών, ενώ η Ρωσία αγοράζει μηχανήματα, οχήματα και ηλεκτρονικά είδη από τον γίγαντα της Ανατολικής Ασίας εν μέσω του δυτικού μποϊκοτάζ και των κυρώσεων.

Η Ρωσία χρειάζεται την Κίνα πολύ περισσότερο από ό,τι η Κίνα τη Ρωσία

Αλλά όλα δείχνουν ότι η Ρωσία χρειάζεται την Κίνα πολύ περισσότερο από ό,τι η Κίνα τη Ρωσία.

Μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το Κρεμλίνο έβαλε την οικονομία της χώρας σε πολεμική τροχιά.

Οι υψηλές αμυντικές και κυβερνητικές δαπάνες συμβάλλουν μεν στη διατήρηση της ανθεκτικότητας του πρωτογενούς τομέα, παρά τις κυρώσεις και τους εξαγωγικούς περιορισμούς, αλλά δεν αρκούν για να κλείσουν τις ρωγμές, από τα χαμένα έσοδα στις εξαγωγές ενέργειας που έχουν μειωθεί απότομα λόγω των χαμηλών τιμών του πετρελαίου. Η καταναλωτική ζήτηση έχει επίσης αποδυναμωθεί εν μέσω του συνεχούς υψηλού πληθωρισμού.

Και, παρά το γεγονός ότι η Μόσχα έγινε ο κορυφαίος προμηθευτής αργού πετρελαίου της Κίνας το 2023, οι ρωσικές προμήθειες αντιπροσωπεύουν μόλις το ένα πέμπτο, των συνολικών εισαγωγών του Πεκίνου σε πετρέλαιο.

Την ίδια στιγμή, τα έσοδά της από τις εξαγωγές, καλύπτουν μόνο το ένα τρίτο των χρημάτων που εισρέουν στον ρωσικό προϋπολογισμό.

Για την Κίνα που χρειάζεται παγκόσμιους αγοραστές για τον τεράστιο μεταποιητικό της τομέα, η Ρωσία είναι ένας καλός πελάτης. Αλλά το Πεκίνο «δεν βασίζεται στη Μόσχα με τον τρόπο που η Ευρώπη βασιζόταν στη ρωσική ενέργεια», υπογραμμίζουν οι αναλυτές.

Αγοράζει φθηνότερα, επενδύει πολύ λιγότερα από ότι η ΕΕ

Επιπλέον, «δεν είναι καλύτερος εμπορικός εταίρος για τη Ρωσία από ό,τι ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο μεν αλλά σε χαμηλότερες τιμές, επενδύει πολύ λιγότερο στη Ρωσία, ενώ τα προϊόντα της είναι συχνά τεχνολογικά κατώτερα» προσθέτουν.

Αυτή η «στρεβλή» σχέση δίνει στο Πεκίνο σημαντική βαρύτητα στις διαπραγματεύσεις και τις συναλλαγές, γνωρίζοντας ότι οι εναλλακτικές λύσεις της Μόσχας είναι περιορισμένες.

«Αν και η Μόσχα δεν έχει γίνει υποτελής του Πεκίνου – τουλάχιστον όχι στο βαθμό που θα επιτίθετο στο ΝΑΤΟ μόνο και μόνο για να αποσπάσει την προσοχή της Συμμαχίας από έναν πόλεμο της Κίνας στην Ταϊβάν – είναι σίγουρα ο ασθενέστερος κρίκος σε μια σχέση που δεν έχει όρια», καταλήγουν.

