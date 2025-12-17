Το-ΥΠΕΞ-απάντησε-άμεσα-στις-απρόσεκτες-δηλώσεις-του-Μίτσοσκι-για-Μακεδονία-χωρίς-το-«Βόρεια»

Άμεση ήταν η απάντηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών μετά τις απρόσεκτες δηλώσεις του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας!

Ο Χριστιάν Μίτσοσκι ήταν καλεσμένος στην κεντρικό δελτίο ειδήσεων του φιλοκυβερνητικού τηλεοπτικού καναλιού “SITEL” όταν κλήθηκε να σχολιάσει το ότι η αντιπολίτευση έχει καταργήσει τον προσδιορισμό «βόρεια» και αποκαλεί τη χώρα «Μακεδονία», καθώς το ίδιο κάνει και ο ίδιος και πως αυτό μπορεί και να σημαίνει πως διατηρεί κρυφή ατζέντα ακύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Ο Μίτσοσκι ξεκίνησε κριτική προς την αντιπολίτευση, χαριτολογώντας πως όντως άπαντες έχουν καταργήσει τον γεωγραφικό προσδιορισμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θέλει να ακυρώσει τη Συμφωνία.

«Ακόμα και το SDSM, το οποίο υπέγραψε τέτοιες συμφωνίες συνθηκολόγησης, όπως η Συμφωνία των Πρεσπών, και αποδέχτηκε τη συνθηκολόγηση με τη Βουλγαρία, σήμερα το παίζουν οι μεγαλύτεροι πατριώτες. Νομίζει κανείς ότι θα ξεκινήσουν να κατακτήσουν εδάφη. Τόσο πολύ βγαίνει από τα στόματά τους το Μακεδονία. Ούτε μία φορά δεν είπαν Βόρεια. Ως εκ τούτου, το επαναφέραμε το όνομα», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας. Στη συνέχεια, σοβαρεύτηκε, αλλά ήταν πλέον αργά: «Σίγουρα δεν σημαίνει ότι δεν είναι το σωστό η Βόρεια Μακεδονία, αλλά θέλω να πω ότι ασκούν κακή, ψευδή εκστρατεία που εκ νέου θα τους γυρίσει μπούμερανγκ στις εκλογές. Θα είμαι ειλικρινής και θα επαναλάβω ότι χρειαζόμαστε μια ώριμη αντιπολίτευση».

Η απάντηση του ελληνικού Υπ.Εξ. ήταν η εξής:

Υπενθυμίζουμε ότι η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία», όπως ορίζεται ξεκάθαρα στο άρθρο 1 της Συμφωνίας των Πρεσπών, της οποίας είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί τμήμα του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας και είναι απόλυτα δεσμευτική και για τις δύο πλευρές τόσο σε διεθνές, όσο και στο εσωτερικό επίπεδο.

Κάθε προσπάθεια παραχάραξης ή αλλοίωσης του περιεχομένου της Συμφωνίας δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από την ελληνική πλευρά.

Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μέρος του Διεθνούς Δικαίου και η συμμόρφωση ως προς αυτό είναι η βάση της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και των κρατών.

Στις διεθνείς Συνθήκες δεν υπάρχουν de facto καταστάσεις, η εφαρμογή τους είναι ενιαία και καθολική.

Η πρόοδος στις διμερείς σχέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και η ομαλή συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της γείτονος προϋποθέτουν την απαρέγκλιτη τήρηση των συμφωνηθέντων και τον σεβασμό της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας.

