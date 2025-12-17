Το EFA Group ετοιμάζει... βαλίτσες για το Χρηματιστήριο

Η ένταξη της Theon International στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ κρίνεται ως μία άκρως επιτυχημένη κίνηση από τον ιδρυτή και βασικό μέτοχο της εταιρείας, Κριστιάν Χατζημηνά, ο οποίος δεν κρύβει πια ότι σκέφτεται κάτι ανάλογο και για το EFA Group.

Ο κ. Χατζημηνάς, στο πλαίσιο εκδήλωσης που ανακοινώθηκε η ΑΜΚ του ομίλου EFA με θεσμικούς επενδυτές τη Motor Oil και την EOS, αποκάλυψε πως εξετάζει πια σοβαρά το ενδεχόμενο να μπει στο χρηματιστήριο και η δεύτερη εταιρεία του.

Σύμφωνα με όσα είπε το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι μία επιλογή που εξετάζεται, ιδιαίτερα μετά την εξαγορά του από το Euronext, αλλά υπάρχουν κι άλλες εναλλακτικές στο τραπέζι.