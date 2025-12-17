Υπερταμείο:-Εκκίνηση-διεθνούς-διαγωνισμού-για-την-είσοδο-στρατηγικού-επενδυτή-στις-Ελληνικές-Αλυκές

Η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 30 Ιανουαρίου 2026, 15:00 EET.

Το Υπερταμείο/Growthfund ανακοινώνει την εκκίνηση διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού μετοχών (τουλάχιστον 51%) της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε». Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Κατά την Α’ Φάση, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας μη δεσμευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης. Η διαδικασία είναι ανοιχτή σε κοινοπραξίες, ενώσεις και ομάδες νομικών ή φυσικών προσώπων, εταιρειών επενδύσεων ή επενδυτικών κεφαλαίων, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή και ανταγωνισμό.

Υπερταμείο: Αναζητάει στρατηγικό επενδυτή για τις «Ελληνικές Αλυκές» – Πωλητήριο για τουλάχιστον 51%

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής της Πρόσκλησης θα προκριθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση, που αφορά στην υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 30 Ιανουαρίου 2026, 15:00 EET.

Το Υπερταμείο/Growthfund κατέχει το 80% των μετοχών της εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 20% ανήκει στους Δήμους στα όρια των οποίων βρίσκονται οι αλυκές εν λειτουργία που έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση και εκμετάλλευση στην Εταιρεία, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να κατέχουν οι δήμοι Μεσολογγίου (10,19%), Πύδνας Κολινδρού (3,18%) και Δυτικής Λέσβου (3,13%).

Η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο των Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. αποσκοπεί στην ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών και της εξωστρέφειας της εταιρείας, με στόχο την ακόμη καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων της και τη βελτίωση της λειτουργίας της προς όφελος τόσο της τοπικής όσο και της εθνικής οικονομίας.

Με ηγετική θέση στον κλάδο της παραγωγής φυσικού αλατιού, η Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.– αποτελεί τον βασικό προμηθευτή της εγχώριας αγοράς και έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Η στρατηγική αυτή κίνηση στοχεύει στη μετάβαση από μια δυναμική δημόσια εταιρεία σε έναν ευρωπαϊκό «πρωταθλητή» στην παραγωγή αλατιού, με ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα, σύγχρονες υποδομές και δυναμική αναπτυξιακή πορεία.

Διαθέτοντας την αποκλειστική χρήση και εκμετάλλευση οκτώ αλυκών βιομηχανικού μεγέθους σε όλη τη χώρα, η εταιρεία έχει συνολική ετήσια παραγωγική δυναμικότητα άνω των 200.000 τόνων, καλύπτοντας συνολική έκταση 23.434 στρεμμάτων. Παράγει και διαθέτει διαφορετικούς τύπους αλατιού – πλυμένο, άπλυτο και ειδικών προδιαγραφών – συμπεριλαμβανομένης της αφρίνας (fleur de sel) από τις αλυκές Μεσολογγίου, προϊόν που έχει καθιερωθεί ως φυσικό σύμβολο ποιότητας και παραδοσιακής παραγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Υπερταμείου: https://growthfund.gr/ypertameio-ellinikes-alykes-stratigikos-ependytis/ .